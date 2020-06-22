Автоэксперты объяснили, с чем придется столкнуться российским водителям с 1 июля

В жизни российских автомобилистов с 1 июля 2020 года произойдут изменения. Среди наиболее знаковых — новые правила автотюнинга и введение тестов на хронический алкоголизм. Федеральное агентство новостей обратилось за их разъяснением к автоэкспертам Игорю Моржаретто и Сергею Смирнову.

При тюнинге автомобилей водителям с 1 июля придется обязательно посещать технические лаборатории для проведения экспертных испытаний и оформления технических изменений. Речь идет об установке на свой автомобиль силовых бамперов, газобаллонного оборудования (ГБО), экспедиционного багажника или фаркопа. Помимо этого, без соответствующего разрешения нельзя будет менять салон автомобиля.

Любые изменения в конструкции авто необходимо регистрировать в ГИБДД. Теперь автолюбители не смогут предоставить разрешительные документы на установку дополнительного оборудования без посещения аккредитованных лабораторий. Ранее часть лабораторий могла регистрировать изменения по присланным фотографиям.

Кроме того, начнут действовать новые правила медицинского освидетельствования водителей, предполагающие тестирование на хронический алкоголизм при получении медицинской справки. Стоимость такого анализа пока неизвестна, но медсправка из-за него может подорожать.

В интервью ФАН партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал изменение в правилах выдачи медицинских справок.

«Там ничего не меняется. В 2019 тесты на хронический алкоголизм решили сделать обязательными для всех. После того, как все возмутились, включая президента, этот пункт отменили. Сейчас был проект приказа, где написано, что если у врача-нарколога есть какие-то сомнения или подозрения, то тогда человека отправляют на дополнительные тесты. Проверка организма на маркер CDT (Показатель хронического злоупотребления алкоголя — Прим. ФАН) обязательным для всех не является», — отметил Моржаретто.

Что касается усиления контроля за автомобилистами, любящими поэкспериментировать с тюнингом своего транспортного средства, то, по мнению автоюриста Сергея Смирнова, все такие действия должны иметь разрешение от специализированных лабораторий.

«Автомобиль, какой бы он ни был, является источником повышенной опасности. Поэтому любые вмешательства и изменения конструкции, не предусмотренные заводом-изготовителем, должны согласовываться. Например, когда человек устанавливает электрическую лебедку, вмешиваясь в электросхему автомобиля, то какие-то узлы или агрегаты могут не так работать. Понятно, что если делать все нормально, то ничего плохого не произойдет. Однако такие случаи бывают, поэтому законодатели подошли к этому вопросу достаточно жестко», — сказал он в беседе с ФАН.

Однако в проведении процедуры согласования автотюнинга есть некоторые послабления, говорит автоэксперт.

«Ранее нужно сначала было предоставить машину в ГИБДД, которая должна была дать разрешение на возможность установки допоборудования, только потом автовладелец мог посетить аккредитованную лабораторию. Там проверяют не только устанавливаемое оборудование на предмет его безопасности, но вообще возможность установки на конкретный автомобиль. Сейчас мы сразу обращаемся в аккредитованную лабораторию, где совместно с автосервисом устанавливается дополнительная деталь на авто. В ином случае эксперты должны прийти к выводу, что оборудование с точки зрения безопасности соответствует всем существующим требованиям и стандартам. После этого в уведомительном порядке необходимо обратиться в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы», — рассказал собеседник ФАН.

Если говорить об установке газобаллонного оборудования, то граждане будут соблюдать все предусмотренные законом процедуры его оформления, уверен эксперт. Где-то вдруг может быть проверка технического состояния, в ходе которой выявят отсутствие узаконенных изменений в автомобиль, и тогда ГИБДД может прекратить регистрацию.