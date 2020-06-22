Политолог обосновал своевременность голосования по поправкам в конституцию

Москва, 22 июня. Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет своевременным и пройдет в безопасных условиях. Такую точку зрения высказал руководитель Центра политического анализа Павел Данилин.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» эксперт обратил внимание, что россияне уже массово пользуются общественным транспортом, где опасность заражения коронавирусом гораздо выше, чем на избирательных участках.

«Политическая активность не просто должна восстанавливаться, а должна восстанавливаться как можно быстрее. Человеку, который ездит на метро, рассказывать об опасности заражения коронавирусом как-то смешно», — заявил Данилин.

По его словам, строгие избыточные меры будут избыточными на данном этапе эпидемии.

«Я не отношусь к числу тех, кто считает, что нам всем надо накрываться простыней и ползти на кладбище», — пояснил политолог.

Ранее ЦИК объявил, что на избирательных участках будут максимально возможно соблюдаться меры предосторожности. Пункты голосования будут оборудованы местами для дезинфекции рук и измерения температуры тела. Кроме того, граждане смогут сделать свой выбор, не выходя из дома. На портале госуслуг будет возможность дистанционного голосования.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона коснутся множества сфер, в том числе закрепят обязанность государства по охране исторического наследия и усилят его социальную роль.