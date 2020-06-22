Ученые назвали самый глубокий океан Земли

Москва, 22 июня. Ученые, изучающие мировой океан, назвали самые глубокие и соленые океаны Земли. На первом месте по глубине оказался Тихий океан.

Океанологи считают, что околоземное комическое пространство изучено лучше, чем воды планеты. По данным специалистов, илистые отложения появляются на дне океана глубиной до 3,5 км.

На более глубоких участках ученые обнаружили глинистые отложения. С помощью эхолокации они выяснили, что глубина Тихого океана составляет 4,3 км.

На втором месте находится Индийский океан с глубиной 3,95 км. Третьим по глубине считается Атлантический океан, его глубина — 3,9 км. При этом он является самым соленым на Земле, пишет Planet Today.