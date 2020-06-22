Стоимость автомобилей в России за полгода выросла на 7%

Москва, 22 июня. Стоимость автомобилей в России за полгода выросла на 3–7%. Отмечается, что опрошенные участники рынка ждут продолжения увеличения стоимости из-за инфляции и сокращения производства, а также на фоне обновления модельного года.

Как пишет «Коммерсант», модели Hyundai в среднем подорожали на 2,5%. Также увеличилась Volkswagen — на 4–5%, Mitsubishi — на 3,5%. Цены на BMW выросли на 3–10%, Mercedes-Benz — на 3–4%.

Также стоимость комплектации «УАЗа» выросла в цене до 3,9%. Как считают эксперты, спрос на автомобили остается достаточно высоким, так как лишенные возможности отдыхать за границей россияне хотят иметь машины для самостоятельных путешествий.

Ранее эксперты портала SpeedMe, проанализировав статистику, назвали лучшие новые автомобили, на которые россияне со средней заработной платой могут накопить за пять лет.

При составлении рейтинга специалисты учитывали, что средний заработок жителей РФ находится на отметке в 23,5 тысячи рублей. Таким образом, за 5 лет или 60 месяцев россиянин может скопить порядка 1,4 миллиона рублей. При подсчетах не учитывались другие регулярные траты.

Лидирующее место в рейтинге заняла Lada Vesta. Как отметили специалисты, автомобили отечественного семейства можно приобрести по цене от 522 тысяч рублей за модель в кузове седан, который считается наиболее практичным. При этом можно не ограничиваться базовой версией, в сумму 1,4 миллиона рублей укладываются кроссовая модификация Vesta Cross и «заряженная» версия Vesta Sport.

На втором месте оказался хэтчбек Volkswagen Golf, имеющий отличное соотношение цена-качество и богатое оснащение уже в базе. Эксперты посоветовали обратить внимание на версию Trendline.