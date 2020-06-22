Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 22 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Сегодня, в День памяти и скорби там состоялась торжественно-траурная церемония. Глава города почтил память погибших воинов и жителей блокадного Ленинграда. Венки к памятнику также возложили полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, глава общественной организации ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев.

Возложение венков прошло также на Серафимовском кладбище, площади Победы, Смоленском кладбище и других памятных местах Северной столицы.