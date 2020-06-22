Пригожин назвал человека, который должен возглавить фонд помощи артистам

Москва, 22 июня. Продюсер Иосиф Пригожин хочет, чтобы фонд поддержки артистов возглавил композитор Игорь Матвиенко.

Ранее супруг певицы Валерии предложил создать фонд для поддержки представителей творческих профессий в кризисных ситуациях.

«Я был бы рад, если бы фонд возглавил композитор Игорь Матвиенко. Это обстоятельный, талантливый человек. Я бы с удовольствием пришел туда вторым или третьим человеком. Если бы меня наделили полномочиями возглавить фонд, я бы это тоже сделал с удовольствием», — сказал музыкальный продюсер, выступая на пресс-конференции НСН.

Он отметил, что на сегодняшний день мало инициативных людей, желающих сделать что-то для индустрии. По его мнение, все в основном работаю на себя.

Ранее Пригожин заявил о тяжелом положении артистов, которые из-за пандемии коронавируса оказались в «бедственном положении». По его словам, творческие люди не могут находиться взаперти, им нужно выступать и развиваться в профессиональном плане.

Продюсер сообщил, что государство оказало помощь, в том числе произвело компенсацию денежных затрат его телеканалу. За это Пригожин поблагодарил российские власти. Он также заявил о желании раздать выделенные государствам деньги артистам, которые оказались в бедственном положении.