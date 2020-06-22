Малышева показала на видео переболевшую коронавирусом мать

Москва, 22 июня. Известная телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева показала на видео в Instagram свою мать, переболевшую коронавирусом. Галина Морозова около 50 лет проработала в медицине.

«Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!» — написала Малышева в посте.

Доктор медицинских наук рассказала, что ее мама провела в больнице больше месяца. Семья очень обрадовалась ее возвращению домой.

Вместе с мамой Малышева поздравила всех врачей с профессиональным праздником, передает «ФедералПресс».

«Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции», — отметила телеведущая.

Поклонники в многочисленных комментариях присоединились к поздравлениям, пожелали маме Малышевой здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что накануне состоялась юбилейная церемония вручения премии «Призвание». Награда достается лучшим врачам России. Вот уже на протяжении 20 лет Малышева поднимается на сцену в сопровождении музыканта Александра Розенбаума, чтобы поблагодарить медицинских работников.

Съемки для эфира вручения премии стали поводом для медийных личностей «выгулять» свои наряды. Особенно успешным стало белое платье Малышевой, которую историк моды Андрей Васильев сравнил с греческой богиней. Для наряда телеведущая соблюдала экспресс-диету и избавилась за десять дней от трех килограмм.