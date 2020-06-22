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Великобритания возвращается в Азию после Brexit

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Великобритания возвращается в Азию после Brexit

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как Великобритания, после выхода из Европейского Союза, укрепляет отношения со странами Юго-Восточной Азии, наращивая политическое, экономическое и военное влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Глобальная Британия» и «Вся Азия»

В 2016 году правительство выдвинуло концепцию «Глобальной Британии», которая позиционировалась как основа внешней политики Соединенного Королевства после выхода из Евросоюза. В официальных документах особо указывалось на растущую роль в мировых процессах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Спустя некоторое время была предложена политика «Вся Азия», в которой подчеркивалась необходимость расширения британского присутствия в Юго-Восточной Азии, где наблюдались высокие темпы экономического роста и широкие возможности для инвестиций и ведения бизнеса. А уже в июле 2019 года Доминик Рааб совершил свой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел совершил в Бангкок, где проходила министерская встреча стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Официальный выход из Европейского союза означает, что Лондон преступил к пересмотру своих политических и дипломатических приоритетов в соответствии с заявленными ранее направлениями и существующими тенденциями на смещение мировой политической повестки в Азию.

Партнер по диалогу

В начале июня текущего года Британия официально подала заявку на получение статуса партнера по диалогу с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, что позволит ей участвовать в ежегодных саммитах АСЕАН и встречах на уровне министров.

В настоящее время девять стран и одна организация — Евросоюз — обладают таким статусом и открыли в Джакарте специальные миссии при Ассоциации. Но с 1996 года, после присоединения Индии, Китая и России, действует мораторий на добавление новых членов в список партнеров по диалогу.

Правительство Великобритании рассчитывает на поддержку не только своих традиционных союзников в регионе — Сингапура и Малайзии, но также Камбоджи. Взамен Лондон обещает сохранить льготные тарифные субсидии на камбоджийские товары, в то время как Европейский Союз частично лишил Королевство торговых преференции, предоставляемых в рамках схемы «Все, кроме оружия» (ЕВА), что ударило по швейной промышленности, предоставляющей наибольшее количество рабочих мест в стране.

«По мере того как значение Азии возрастает, глобальная Британия будет еще теснее сотрудничать с нашими друзьями в регионе», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Новая миссия

Учитывая, что Британия официально открыла свою миссию при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ещё 15 января 2020 года, за две недели до Brexit, англичане, по всей видимости, уверены, что получат партнерский статус и возможность непосредственно участвовать в политической жизни региона.

На церемонии открытия нового представительства в Джакарте присутствовал посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс, первый британский посол в АСЕАН с ноября 2019 года Джон Ламб и министр по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хизер Уилер, которая отметила, что Ассоциация станет «ключевым партнером» для Лондона после его выхода из Евросоюза.

В феврале 2020 года министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб совершил тур по четырем странам региона, посетив Австралию, Японию, Малайзию и Сингапур, что стало его первой зарубежной поездкой после Brexit.

Сингапур и Малайзия — две бывшие британские колонии — рассматриваются как ворота Соединенного Королевства в Юго-Восточную Азию. Во время визита Рааб подчеркнул стратегическую важность Сингапура, назвав его будущей «опорой» Великобритании в регионе. Лондон рассматривает соглашение о свободной торговле между Сингапуром и ЕС, в качестве возможного шаблона для собственного договора со всей АСЕАН.

Естественными союзником Британии также может стать Таиланд — единственная страна ЮВА, которая никогда не была европейской колонией, но при этом находилась под большим влиянием англичан. Бангкок уже начал подготовку к переговорам по соглашению о свободной торговле с Лондоном.

Особое внимание Соединенное Королевство уделяет отношениям с Вьетнамом, который в этом году председательствует в АСЕАН, а также избран на 2 года непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Вьетнам может быть заинтересован, чтобы Британия играла более активную роль в решении споров в Южно-Китайском море, где Ханой является одним из основных конкурентов Китая.

В январе, после открытия британской миссии в Джакарте, Хизер Уилер посетила с двухдневным визитом Вьетнам. В это же время, выступая в Лондоне на бизнес-форуме, организованном британско-асеановским деловым советом (UKABC), посол Вьетнама в Великобритании Чан Нгок Ан подтвердил, что Ханой поддерживает идею более тесного сотрудничества между АСЕАН и Великобританией.

Считается, что Лондон сейчас отдает приоритет переговорам по соглашениям о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром, которые ранее заключили такие договора с ЕС и вскоре утратят свои преференции в Британии.

Торговый интерес

Юго-Восточная Азия является третьим по величине экспортным рынком для британцев за пределами ЕС. Лондон — второй по объемам европейский инвестор в ЮВА. При этом общие вложения Великобритании в АСЕАН превышают британские инвестиции в Китай и Индию, вместе взятые. Страны региона занимают третье место среди крупнейших азиатских инвесторов Соединенного Королевства. Прогнозируется, что к 2030 году АСЕАН станет четвертым по величине «единым рынком» в мире после США, Китая и ЕС. По этим причинам британцы стремятся к более устойчивому присутствию не только в Юго-Восточной Азии, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Куала-Лумпуре Рааб заявил, что приоритетом торговой политики Великобритании после Brexit является присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному транстихоокеанскому партнерству (CPTPP или TTP11), ранее известному как Транстихоокеанское партнерство (TTP). В настоящее время CPTPP считается третьей по величине зоной свободной торговли в мире, охватывающей 11 стран Азии и Нового света, но без Китая и США.

Именно решение Дональда Трампа о выходе из TTP, принятое через три дня после вступления в должность президента Америки, стало поворотной точкой в азиатской политике Вашингтона, а в глазах руководства стран ЮВА ознаменовало сворачивание американского доминирования в Азии.

Участие в CPTPP позволит Лондону расширить свое геополитическое и экономическое влияние в соответствии с подходом «Глобальной Британии», а также потенциально дает возможность создать в рамках торгового партнерства собственный блок, объединяющий ключевые страны Содружества наций, такие как Канада, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия и Малайзия.

Военное сотрудничество

Британскую политику в Азии не следует рассматривать ни как расширенное взаимодействие с Китаем, ни в русле союзнических отношений со Штатами. У Лондона давние связи с регионом, включая обязательства по обеспечению безопасности в рамках Оборонного соглашения пяти держав (FPDA) от 1971 года, в которое входят Австралия, Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия и Великобритания.

FDPA — единственное официальное многостороннее оборонное соглашение в регионе и краеугольный камень британского партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии, благодаря которому военнослужащие Великобритании могут проводить регулярные учения с малайзийскими и сингапурскими войсками.

В 2016 году Соединенное Королевство учредило в Сингапуре британский штаб обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также постоянно наращивает число военных атташе в азиатских столицах.

В начале 2019 года тогдашний министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о планах создать в ближайшие пару лет новую полноценную военную базу в АТР. Британские СМИ со ссылкой на чиновников указывали, что Бруней и Сингапур рассматриваются как вероятные кандидаты для размещения базы.

В настоящее время в Сингапуре на военно-морской базе Сембаванг находится постоянный пост ВМФ Великобритании (Naval Party 1022), который отвечает за управление центром по ремонту и материально-техническому обеспечению. Небольшое подразделение заправляет военные корабли британцев и их союзников в рамках Оборонного соглашения пяти держав.

В Брунее расположена единственная оставшаяся военная база Соединенного Королевства в АТР. Основной задачей дислоцированного в городе Сериа 2-го батальона королевских гуркхских стрелков является обеспечение поддержки брунейскому султану в случае необходимости, но войска также могут быть развернуты за границей вместе с другими британскими вооруженными силами. Гарнизон прежде выполнял задания в Афганистане и Восточном Тиморе.

Южно-Китайское море раздора

В концепции наращивания британского присутствия в регионе важное место занимает Южно-Китайское море, которое является основным торговым коридором, соединяющим Европу и Восточную Азию. На ЮКМ приходится почти 12% морской торговли Великобритании.

В 2015 году на азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» британцы выразил обеспокоенность по поводу масштабов и скорости намывания Китаем искусственных островов, а также возникающих в связи с этим угроз стабильности в Южно-Китайском море. Спустя три года Великобритания впервые за пять лет развернула группировку военных кораблей в ЮКМ. Фрегаты «HMS Sutherland», «HMS Montrose» и «HMS Argyll», а также десантно-вертолетный корабль «HMS Albion» приняли участие в операции по обеспечению свободы судоходства вблизи спорных Парасельских островов, которую Пекин назвал провокационными действиями, заявив, что британцы зашли в его территориальные воды без разрешения.

Лондон рассматривает возможность обеспечения почти постоянного военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая развертывание авианосца HMS Queen Elizabeth в 2020-х годах, чтобы «защитить свободу навигации и сохранить морские и воздушные маршруты открытыми».

Между Китаем и США

Как и Брюссель до этого, Лондон сталкивается с дилеммой при сотрудничестве с Юго-Восточной Азией: фокусироваться на взаимодействии со странами через медлительную и не особо эффективную АСЕАН или выстраивать отношения на двусторонней основе, развивая более тесные связи с заинтересованными партнерами.

Некоторые государства региона вполне могут поддержать возвращение Британии в качестве активного и влиятельного политического, экономического и военно-морского субъекта. Потенциально это дает им больше возможностей для защиты своих интересов на фоне растущих противоречий между Пекином и Вашингтоном, которые усиливают давление на страны региона, чтобы склонить их на свою сторону в американо-китайском противостоянии.

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