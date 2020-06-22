«Свечу памяти» в честь погибших в Великой Отечественной войне зажгли в Москве. ФАН-ТВ

Москва, 22 июня. «Свечу памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Здесь в годы войны ни на один день не прерывалась молитва о погибших. Она звучала на протяжении 1418 дней. Звучит и сегодня. Ежегодную акцию провели в преддверии Дня памяти и скорби. Зажгли свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России. Провели поминальное богослужение.

После участники акции проследовали в Московскую соборную мечеть. Там провели молитву о воинах-мусульманах. А дальше — торжественная церемония на Поклонной горе. Возложили цветы к Вечному огню, а свечу памяти разместили рядом с большой иудейской менорой.

«Для моего города, города Сталинграда-Волгограда — города-победителя, это очень важно. Мы хотим, чтобы и сегодня, и завтра, и через 10, и через 20 лет, все, от мала до велика, знали, что именно наш русский солдат победил фашистов, наш солдат восстановил город и наш солдат заслужил то, чтобы мы каждый год чтили память. Вечная слава тем, кто защитил мир», — отметила Ирина Гусева, депутат Госдумы от Волгоградской области.

Акция «Свеча памяти» в нашей стране проходит уже в 12 раз. Проводят ее в 35 странах мира. Ежегодно у мемориалов люди зажигают лампады и свечи, выкладывают сотни огней в картины и памятные слова. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции проведение событий скорректировано. Зажечь свечу может каждый онлайн. На сайте деньпамяти.рф.