Южноафриканский литературный конкурс провалился из-за отсутствия чернокожих лауреатов

Кейптаун, 22 июня. Вручение южноафриканской литературной премии Media24 Books awards провалилось из-за отсутствия чернокожих авторов среди лауреатов 2020 года, сообщают местные СМИ.

Ежегодная премия с призовым фондом в 200 тыс. южноафриканских рэндов (приблизительно 11,5 тыс. долларов США) присуждается авторам наиболее выдающихся произведений, опубликованных под эгидой компании Naspers. В этом году на премию претендовали шесть писателей, однако мероприятие пришлось свернуть из-за протестов общественности.

Гнев читателей вызвал расовый вопрос, стоящий в ЮАР довольно остро. Среди победителей оказались исключительно белые авторы: Джонни Стейнберг, Тревор Сакс, Зирк ван ден Берг, Лофтус Марэ, Эдит Булбринг, Фани Вильйоен и Теодор Кей. Также из 18 членов судейской коллегии только двое были чернокожими.

Следует отметить, что ранее ни о какой «квоте» на расовую принадлежность авторов и речи не шло. Однако в связи со всплеском протестных выступлений в США и ряде западных стран, направленных против ущемления в правах чернокожего населения, расовый состав лауреатов премии внезапно приобрел особое значение.

После гибели чернокожего гражданина США Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Штатах начались уличные выступления, мгновенно переросшие в массовые протесты с грабежами и уничтожением памятников. Причем под удар попадают как монументы реальным рабовладельцам, так и статуи борцов против рабства.

Начавшись на территории США, беспорядки перетекли и в Западную Европу. Так, на днях в Париже протестующие ворвались в музей на набережной Бранли с целью «вернуть награбленное на родину».

Protesters in #Paris' Musée du Quai #Branly were demanding the museum to give back its artefacts to their countries of origin today. Des manifestants demandaient au Musée du Quai Branly de rendre ses artefacts à leurs pays d'origine aujourd'hui. pic.twitter.com/oXbEQqofED