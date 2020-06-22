Южноафриканский литературный конкурс провалился из-за отсутствия чернокожих лауреатов

Кейптаун, 22 июня. Вручение южноафриканской литературной премии Media24 Books awards провалилось из-за отсутствия чернокожих авторов среди лауреатов 2020 года, сообщают местные СМИ.

Ежегодная премия с призовым фондом в 200 тыс. южноафриканских рэндов (приблизительно 11,5 тыс. долларов США) присуждается авторам наиболее выдающихся произведений, опубликованных под эгидой компании Naspers. В этом году на премию претендовали шесть писателей, однако мероприятие пришлось свернуть из-за протестов общественности.

Гнев читателей вызвал расовый вопрос, стоящий в ЮАР довольно остро. Среди победителей оказались исключительно белые авторы: Джонни Стейнберг, Тревор Сакс, Зирк ван ден Берг, Лофтус Марэ, Эдит Булбринг, Фани Вильйоен и Теодор Кей. Также из 18 членов судейской коллегии только двое были чернокожими.

Следует отметить, что ранее ни о какой «квоте» на расовую принадлежность авторов и речи не шло. Однако в связи со всплеском протестных выступлений в США и ряде западных стран, направленных против ущемления в правах чернокожего населения, расовый состав лауреатов премии внезапно приобрел особое значение.

После гибели чернокожего гражданина США Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Штатах начались уличные выступления, мгновенно переросшие в массовые протесты с грабежами и уничтожением памятников. Причем под удар попадают как монументы реальным рабовладельцам, так и статуи борцов против рабства.

Начавшись на территории США, беспорядки перетекли и в Западную Европу. Так, на днях в Париже протестующие ворвались в музей на набережной Бранли с целью «вернуть награбленное на родину».

Protesters in #Paris' Musée du Quai #Branly were demanding the museum to give back its artefacts to their countries of origin today. Des manifestants demandaient au Musée du Quai Branly de rendre ses artefacts à leurs pays d'origine aujourd'hui. pic.twitter.com/oXbEQqofED — Elisa Miebach (@elisamiebach) June 12, 2020

Параллельно группа африканских стран подала в ООН проект резолюции, подразумевающей глубокое расследование случаев системного расизма как в Америке, так и за ее пределами. Однако через несколько дней проект был отозван, а его создатели заявили о давлении со стороны США.

Политолог Дмитрий Солонников в интервью для Федерального агентства новостей пояснил, что проведенное со всей тщательностью расследование могло бы принести совсем не те результаты, которые нужны создателям резолюции. При этом эксперт не исключает, что давление со стороны Вашингтона на авторов проекта могло иметь место.

Не удивительно, что в ЮАР, где сильны воспоминания о годах апартеида, общественность остро откликается на тренд защиты чернокожего населения. Однако квотирование по расовому признаку мест на пьедестале литературного конкурса вряд ли положительно скажется на престиже премии.