Гособвинение запросило для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки

Москва, 22 июня. Прокурор потребовал назначить фигурантам дела «Седьмой студии» наказания, связанные с реальным лишением свободы. Свою позицию сторона обвинения озвучила на заседании в Мещанском суде Москвы в понедельник, 22 июня.

Для режиссера Кирилла Серебренникова, которого следствие считает организатором хищения 129 миллионов рублей при реализации культурного проекта «Платформа», гособвинитель запросил шесть лет лишения свободы.

Продюсера Алексея Малобродского прокуратура попросила отправить в колонию на пять лет, а Юрия Итина и Софью Апфельбаум – на четыре года.

Отбывать наказание они должны, согласно мнению стороны обвинения, в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил назначить фигурантам штрафы. С Серебренникова предлагается взыскать 800 тысяч рублей, Малобродского – 300 тысяч, а Итина и Апфельбаум – 200 тысяч. Для обеспечения уплаты штрафов прокурор считает нужным оставить под арестом имущество подсудимых.

Дополнительно гособвинение требует запретить им на три года работу в учреждениях культуры на руководящих постах, связанных с распределением средств и ресурсов.