А был ли на войне американский дух, который всегда побеждал?

Помнится, в мае администрация Белого дома опубликовала в социальных сетях сюжет возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив текстом следующего содержания:

«8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Тогда это прошло как-то без особого внимания, общество уже как-то привыкло к такой интерпретации победы над фашизмом и даже реагировать особо не стало. Представитель российского МИД Мария Захарова, конечно, отметила эту фальшь, но громкого осуждающего звучания этому тексту придано не было. А зря.

Недавно Трамп заговорил о плечах героев, которые выиграли две мировые войны, победили фашизм и коммунизм и «сделали Америку великой нацией в мировой истории». Вот тут уже захотелось написать что-то в ответ, доказывающее, опровергающее, возвращающее к истине. Я подумал, что сделано это было российскими историками тысячу раз до меня, и решил посмотреть на проблему с другой стороны.

Было бы неплохо увидеть, что же говорят о той войне сами американские и английские ветераны, которые, как утверждает администрация президента США, «одержали победу над нацизмом». Вот там еще про то, что «американский дух всегда будет побеждать».

Берем великолепнейшую книгу британского военного историка Макса Хастингса «Операция «Оверлорд» — детальное и последовательное описание действий союзных войск по высадке в Нормандии. Ценность книги в том, что автор провел огромную работу, собирая воспоминания непосредственных участников тех событий — от солдат до генералов, американских, британских, немецких, не делая между ними разницы и не политизируя, насколько это было возможно, свою работу. В итоге теперь этой книгой можно только восторгаться, а отсутствие аргументированных попыток выразить сомнения относительно правдивости повествования доказывает ее историческую точность.

Я повторю — мы оперируем воспоминаниями именно тех людей, которым пропаганда США приписывает высокий боевой дух, позволяющий американским солдатам побеждать в любой войне.

Итак, возвращаемся к событиям, описываемым в книге. Первый день высадки союзных войск в Нормандии. Армады десантных судов доставляют к берегу подразделения первой волны десанта, задача которых — захватить плацдарм на берегу, закрепиться, обеспечить высадку основных сил. Из боевых уставов морской пехоты известно, что бой за высадку — самый тяжелый этап морского десанта, самый напряженный, он подразумевает наибольшие людские и материальные потери.

Помните фильм «Спасти рядового Райна»? Визуализация боя за плацдарм просто зашкаливает своей драматичностью — огромные потери в первой волне десанта. В первые минуты и часы вторжения со стороны немцев действуют только дежурные подразделения береговой обороны, пара минометных батарей, которые весьма эффективно истребляют англо-американский десант. Настолько эффективно, что командование сил высадки, потрясенное количеством людских потерь, к исходу первых суток операции готово принять решение о прекращении десантирования войск и сворачивании операции. Они готовы бросить тех, кто уже высадился, и серьезно обсуждают эту мысль. Командование союзников дрогнуло перед лицом настоящей войны, в которую союзники вошли только летом 1944 года.

Стоит отметить, что со стороны немцев в обороне сидят солдаты далеко не самые лучшие — в основном старших призывных возрастов и те, кто после ранения на Восточном фронте был направлен служить в «менее напряженные места». И вот этим не лучшим представителям германских вооруженных сил респонденты Макса Хастингса на протяжении всей книги поют оды уважения, фактически преклоняясь перед мужеством немецких солдат.

Солдаты и генералы союзников восхищены тактической грамотностью и непреклонной стойкостью немецких подразделений, которые вопреки здравому смыслу (по мнению союзников) перед лицом гарантированной смерти продолжают стойко оборонять свои рубежи. Эта стойкость вызывает у союзников мистический страх: описываются случаи, когда немецкая пехотная рота, оседлавшая выгодный рубеж, может запросто остановить продвижение целой дивизии — и англо-американские войска ничего не могут поделать. Решить вопрос удавалось только при помощи целых эскадр стратегических бомбардировщиков, которые буквально зарывали в землю немецких солдат.

Автор книги отмечает, что союзники повсеместно избегали встречаться с немецкой пехотой в ближнем бою, или, как сейчас принято говорить, в ближнем огневом контакте. Пехота союзников в таких ситуациях безоговорочно проигрывала немцам, неся потери. Немцы показывали американцам и англичанам образцы настоящего мужества, которое в оправдание своей трусости союзники целенаправленно подменяли другими смыслами. Например, готовность немецкого солдата стоять до конца списывали на фанатичность. В общем, вся книга целиком и полностью пропитана союзническим ужасом перед немцами.

Основой и фактором успеха союзнических войск было исключительно материальное и техническое превосходство — боеприпасы тратились в бессчетном количестве — они себе могли это позволить. Но морально одолеть немцев союзники не могли, и, даже будучи наступающей стороной, массами сдавались немцам в плен, если складывалась ситуация, угрожающая гибелью. Нонсенс, не иначе. На Восточном фронте таких случаев не было.

А что же немцы? А вот немцы в книге Хастингса — и солдаты, и офицеры — все как один отмечают поразительную трусость союзников. Им есть с чем сравнивать — многие из немецких солдат прошли через горнило Восточного фронта. И именно Восточный фронт они называют «настоящей войной» — рассказывая о стойкости и мужестве русского солдата, который вызывал у них настоящий страх. В своих воспоминаниях немцы невольно сравнивают солдат союзников с русскими воинами, и сравнение это — далеко не в пользу американцев и англичан. Настоящими воинами немцы считали именно русских солдат, при этом отмечая у солдат союзников полное отсутствие боевого духа.

И это, на минуточку, пишет представитель британской стороны. Признавая превосходство солдат Вермахта над солдатами союзников и русских солдат — над немецкими.

О каком американском духе может идти речь? Об участии США и Англии во Второй мировой войне можно говорить в разрезе технического превосходства, нескончаемых ресурсах и безжалостных ковровых бомбардировках. Но уж точно не о боевом духе, которого у них не было. О чём они сами коллективно признали в книге «Операция «Оверлорд».

Но вот того поколения уже практически нет, и теперь можно снова говорить о высоком моральном духе, который помогает американскому солдату побеждать — без зазрения совести. Впрочем, о чём это я.