«Союзмультфильм» назвал сроки выхода новых серий «Ну, погоди!»

Москва, 22 июня. Новые серии обновленного мультсериала «Ну, погоди!» выйдут на телеэкраны в 2020 году. Об этом сообщил глава киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец.

«Мы рассчитываем получить первую серию во втором полугодии 2020 года, но точнее сказать пока невозможно – идет творческий, исследовательский процесс. Сколько он продлится, столько и продлится», — пояснил глава «Союзмультфильма».

По его словам, персонажи обновленного мультсериала будут немного отличаться от классических образов. Волк перестанет курить, а также получит абсолютно новый имидж. При этом герои новой версии «Ну, погоди!» останутся немыми, передает KP.Ru.

«Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться немыми, и мы будем придерживаться этого принципа по максимуму», — отметил Машковец.

Стоит отметить, что в начале июня 2020 года в Сети появились возможные варианты образа волка. Волк получил современную прическу, зауженные джинсы, белые кроссовки и модную красную ветровку. В летнем варианте волк одет в белую футболку, узкие джинсы-дудочки и гавайскую рубашку.