Матвиенко рассказала, какую поправку к Конституции РФ предложила внести молодежь

Москва, 22 июня. Поправка в Конституцию России о молодежной политике закрепит роль молодых людей в жизни страны и позволит принять соответствующий федеральный закон. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с молодыми парламентариями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Молодежные парламенты оказывали поддержку тем, кто испытывал трудности в самоизоляции, доставляли защитные средства, проводили мониторинг цен на продукты в регионах и многое другое. Это очень нужное, благородное дело, которое показывает, что взаимопомощь, забота, социальная ответственность сегодня особенно востребованы в российском обществе. Это те ценности, которые нас объединяют, дают нам силы для дальнейшего развития страны», — сказала Валентина Матвиенко.

По мнению спикера, эти идеи заложены в поправках к конституции, которые будут вынесены на всенародное голосование. Она подчеркнула, что поправками не только на качественно новом уровне закрепляется принцип социального государства, но и повышается роль институтов гражданского общества, многие из которых представляют интересы молодежи.

«Это значит, что молодые люди будут играть большую роль в жизни нашего общества. Кроме того, впервые в основном законе появляется термин «молодежная политика», который, надеюсь, в ближайшее время обретет свою формализованную реализацию в виде закона о молодежной политике. И вместе с вами мы можем подготовить качественный закон и внести в Федеральное собрание, — сказала Валентина Матвиенко. — Инициатива этой поправки принадлежит молодым парламентариям. Нам надо вместе добиваться того, чтобы такие толковых проработанные идеи молодых законодателей чаще воплощались в жизнь».

Отметим, что поправка о молодежной политике была направлена в Госдуму сенаторами по предложению палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Как ранее рассказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, это даст дополнительные гарантии для российской молодежи и поможет закрепить нормы базового закона о молодежной политике, над которым ведется работа в верхней палате парламента.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.