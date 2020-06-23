Индия планирует запретить китайские товары в ответ на гибель своих солдат

После обострения отношений между Китаем и Индией и гибели индийских солдат 15го июня в столкновении на реке Галван, индийский интернет заполнили патриотические призывы бойкотировать китайские товары и там образом ответить на китайскую агрессию. Не обошлось без эксцессов – первыми под удар разгневанных толп во многих городах попали рестораны с китайской едой и магазины бытовой техники. Каковы шансы, что Индия «преподаст урок» Китаю, закрыв ему доступ на свой рынок – расскажет автор канала Индия Сегодня.

Фото и видео простых индийцев, ломающих и сжигающих свои полностью функциональные китайские приборы, такие как телевизоры, собрали миллионы лайков в социальных сетях.

Министр профсоюзов Рамдас Атавале потребовал полностью запретить рестораны, продающие китайскую еду, даже если это будут индийские рестораны, нанимающие индийских шеф-поваров и использующие в основном индийские сельскохозяйственные продукты для приготовления китайских блюд.

Однако не смотря на привлекательность идеи «немедленного и жесткого ответа», больше всего введение запрета на китайские товары и китайские инвестиции напоминает собой целенаправленный «выстрел в ногу» собственной экономике – причем как потребительскому сектору, так и производству.

В первые четыре десятилетия существования Индии как независимого государства она пыталась — и эта попытка с треском провалилась — заставить работать такие мантры, как «самообеспечение», «импортозамещение» и «защита младенческой отечественной промышленности». Те годы характеризовались колоссальным дефицитом любой продукции — например, очередь на покупку мотоцикла Bajaj составляла около двух лет. Существовал целый отдельный сектор услуг, занимавшийся перепродажей мест в очередях на наиболее востребованные товары.

Рассмотрим основные причины, почему Индии не стоит начинать экономическую блокаду Китая.

А повредит ли вообще этот запрет Китаю?

На самом деле все наоборот. Экономическая блокада Китая повредит Индии гораздо больше, чем самому Китаю.

Давайте взглянем на факты. В то время как на Китай приходится 5% индийского экспорта и 14% индийского импорта, в стоимостном выражении в долларах США — импорт Индии из Китая (то есть экспорт Китая) составляет всего 3% от общего объема экспорта Китая. Что еще более важно, импорт Китая из Индии составляет менее 1% от его общего объема импорта.

Дело в том, что если Индия и Китай прекратят торговлю, то на первый взгляд Китай потеряет только 3% своего экспорта и менее 1% своего импорта, в то время как Индия потеряет 5% своего экспорта и 14% своего импорта.

В целом Китаю гораздо легче заменить Индию, чем Индии — Китай.

Представим себе обратную ситуацию: а что, если Си Цзиньпин и политический истеблишмент Китая сделают то же самое с Индией? Что, если они решат резко запретить всю торговлю и частные инвестиции в Индию?

Конечно, Индия выживет, но ценой огромных экономических потерь для простых индийцев, многие индийские предприятия (стартапы с миллиардными капиталами) будут лишены китайского финансирования.

Почему? Потому что в краткосрочной и среднесрочной перспективе заменить китайскую продукцию будет и сложно, и дорого.

Индийские потребители, которые принимали решения о покупке индивидуально и добровольно — признали китайские товары лучше по соотношению цена/качество, чем если бы они приобретали, скажем, японскую или французскую или даже индийскую альтернативу. Большой объем продажи китайских товаров показывает, что Индия сегодня не способна производить продукцию для нужд своего собственного народа с необходимым качеством и по приемлемой для покупателя цене.

Таким образом, отказ от китайских товаров лишит определенные слои населения Индии возможности получать приемлемое для них качество по доступной цене. Если богатые потребители могут перейти на более дорогие европейские бренды, чтобы не идти на компромисс по качеству, то для менее обеспеченных слоев останется лишь одна альтернатива – индийские товары.

Что произойдет с остатками на складах индийских оптовиков?

Китайские товары, которые находятся на складах оптовых торговцев в Индии, уже оплачены. Запретив их продажу или избегая их, индийцы больше всего накажут индийских розничных и оптовых торговцев. Опять же, это сильнее всего ударит по беднейшим розничным продавцам из-за их относительной неспособности справиться с неожиданными потерями.

Вопреки распространенному мнению, подавляющая доля китайского импорта приходится не на конечные, а на промежуточные товары, такие как запасные части, ядерные реакторы, удобрения, компоненты лекарств, оптическое и фотографическое измерительное оборудование, органические химикаты и т. д. Такой импорт используется для производства конечных товаров, которые затем либо продаются в Индии, либо экспортируются.

Нельзя забывать, что в список индийских потребителей китайского импорта входят не только те, кто потребляет конечный готовый товар из Китая; многие предприятия Индии импортируют промежуточные товары и сырье, которые, в свою очередь, используются для создания конечных товаров — как для внутреннего индийского, так и для мирового рынка (как индийский экспорт).

Полный запрет на китайский импорт ударит индийским производителям в тот момент, когда они уже борются за выживание в сложной экономической ситуации после трехмесячного карантина COVID-19, не говоря уже о том, что отсутствие комплектующих попросту лишит Индию возможности производить готовую продукцию.

Потеря международного доверия

На волне патриотических настроений штат Махараштра отменил результаты государственных тендеров на сумму около 660 миллионов долларов, которые выиграли китайские компании. В краткосрочной перспективе такие действия могут поднять уличную популярность правящей в штате партии, однако в целом подобное поведение чрезвычайно пагубно для такой страны, как Индия, которая пытается привлечь иностранные инвестиции и срочно нуждается в новых рабочих местах для своих граждан.

Одна из первых вещей, которую анализирует иностранный инвестор — это доверие к политике и определенность. Если политика может быть в одночасье изменена, если налоги могут быть отменены с ретроспективным эффектом, или если само правительство отказывается от контрактов, ни один инвестор не захочет приходить в такую страну. Или же потребует более высокой доходности за повышенный риск.

Повышение тарифов — взаимно гарантированное уничтожение

Один из вариантов экономической войны, рассматриваемый в Индии – это введение более высоких импортных пошлин на китайские товары. Также высказываются предположения, что Индия может разрешить поставки первичных и промежуточных товаров из Китая по нулевой пошлине, но применить запретительные тарифы на конечные товары.

Даже если оставить в стороне правила Всемирной торговой организации, которые Индия таким образом нарушит, это плохая стратегия, поскольку другие страны, помимо Китая, могут и, скорее всего, ответят тем же самым способом.

Особенно сыграет против Индии ее относительно незначительное присутствие в глобальной торговле и производственно - сбытовых цепочках. Другими словами, для мира относительно легко будет продолжать торговлю без Индии, которая отказывается играть по правилам.

В текущей ситуации, Индия должна направить усилия на развитие внутреннего производства и улучшение качества собственных товаров, прежде чем пытаться использовать свою уходящую в рецессию экономику в качестве инструмента войны. Сможет ли Нарендра Моди использовать патриотический потенциал для созидательных целей – покажет время.