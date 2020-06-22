Эксперт объяснил, почему нужна замена РЛС «Балхаш» в Казахстане

Введенная в строй в Орске РЛС «Воронеж-М» перекроет дальность действия устаревшей станции «Днепр» в Казахстане, считает военный эксперт Вадим Козюлин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года», — сообщается на официальном портале правовой информации.

Сейчас в составе казахского узла РЛС входит станция «Днепр», которая использовалась для контроля космического пространства и выявления ракетных пусков вероятного противника. На смену «Днепру» пришла расположенная под Орском новая радиолокационная станция «Воронеж-М».

Комментируя ситуацию, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что с тех пор как станции РЛС в Казахстане были построены, в России сменилось несколько поколений РЛС.

«Обслуживание радиолокационных станций серии «Днепр-М» обходится дорого, не говоря уже о том, что оборудование старое, требует модернизации и скорее всего даже замены. Поэтому бесспорно у России сегодня появились новые возможности, другая концепция и архитектура построения системы раннего предупреждения о ракетном нападении, так что это верное решение», — заявил он.

«Днепр-М» является модернизированной версией советских надгоризонтных радиолокационных станций серии 5Н15 «Днестр». По сравнению с первым поколением РЛС, приемная часть станции «Днепр» уменьшена по высоте в несколько раз, помимо этого, здесь впервые в стране были использованы крупноапертурные активные антенные решетки с фазовым управлением и гибридная СВЧ-технология.

«Неплохо было бы развернуть наши современные станции и в самом Казахстане, но я думаю сегодня у нас другой подход — все иметь свое собственное, чтобы не зависеть от союзников. Тем более что дальность РЛС «Воронеж-М» позволяет обеспечить безопасность с этого направления, включая и Казахстан. А в стоимости он на несколько порядков дешевле, так что решение о замене РЛС можно только приветствовать», — заключил Козюлин.

Для сравнения, дальность обнаружения у станции «Днепр-М» составляет 4800 км, в то время как «Воронеж-М» позволяет высвечивать цели на расстоянии в 6000 км. К тому же установленная в Орске РЛС способна контролировать сектор от пустыни Такла-Макан до берегов Средиземного моря.

Напомним, 77Я6 «Воронеж» — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Принятые на вооружение станций нового типа позволяют не только расширить возможности ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземные средства СПРН на территории Российской Федерации.