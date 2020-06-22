Дочь Ефремова обругала Боню после ее слов об отце

Москва, 22 июня. Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна Мария резко отреагировала на слова блогера Виктории Бони об отце.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» прокомментировала смертельное ДТП с участием Ефремова. По словам Бони, погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров пожертвовал своей жизнью ради спасения артиста, у которого серьезные проблемы с алкоголем. Блогер утверждает, что трагедия заставит знаменитость отказаться от горячительных напитков.

Дочь Ефремова не смогла сдержаться и обругала популярного блогера, использовав мат.

«Какая же она тупая», — написала в своем Twitter-аккаунте Анна Мария.

Страшное ДТП с участие Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. В результате аварии погиб один человек — Сергей Захаров. В отношении артиста возбуждено уголовное дело за пьяное ДТП с летальным исходом. Ефремову грозит 12 лет тюрьмы.

Сейчас идет расследование дела, артист помещен под домашний арест. Родственники погибшего не хотят идти на мировую с известным актером и требует наказать его по всей строгости закона. Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.