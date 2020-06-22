Врач рассказал, какие патологии провоцирует коронавирус

Москва, 22 июня. Использование средств индивидуальной защиты необходимо даже на фоне смягчения ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории и медицинский блогер Алексей Водовозов.

Он подчеркнул, что пока ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной. Кроме того, нет вакцины, а вирус не до конца изучен.

Водовозов призвал россиян продолжать соблюдать даже самые простые санитарные правила и напомнил, что предсказать течение болезни у конкретного человека невозможно — вирус действует по-разному.

«<…> инфекция сама по себе очень коварная. Она провоцирует огромное количество патологий в организме и поражает практически все сосудистое русло. Не только легкие, как говорили с самого начала, но и вообще весь организм», — рассказал доктор в беседе с NewInform.

Согласно последним данным института Джонса Хопкинса, всего с момента пандемии во всем мире выявлено 8,9 миллиона случаев COVID-19, свыше 468 тысяч человек скончались.

В России, согласно последней информации оперативного штаба, зафиксировано около 592 тысяч случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 344 тысячи, скончались 8,2 тысячи пациентов. Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Тем временем, как пишет НСН, Южная Корея столкнулась со второй волной коронавируса.