Ширвиндт назвал виновных в смертельном ДТП с Ефремовым

Москва, 22 июня. Виновниками смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова являются его коллеги и друзья, заявил художественный руководитель московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

По мнению Ширвиндта, трагедии на Садовом кольце можно было бы избежать, если бы Ефремову ранее помогли справиться с пагубным пристрастием к алкоголю.

«Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: «Как не стыдно!» Но ничего все-таки глобально резкого не делали», — констатировал он в интервью РИА Новости.

Ширвиндт назвал Ефремова «замечательным парнем и замечательным артистом».

«Только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия», — заключил он.

Напомним, 8 июня около 22.00 Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника, и на Садовом кольце вылетел на встречную полосу, где протаранил фургон Lada.

Жертвой ДТП стал 57-летний водитель, находившийся за рулем отечественного авто. Сам Ефремов не пострадал. В его анализах при медосвидетельствовании были выявлены следы кокаина и марихуаны. В отношении артиста возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.