В Госдуме не поддержали проект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей вузов

Москва, 22 июня. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате отклонить законопроект о введении для преподавателей вузов обязательного психиатрического освидетельствования каждые пять лет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Госдуму депутатами палаты во главе с членом комитета по образованию и науке Гаджиметом Сафаралиевым. Парламентарии разработали инициативу после громкого дела об убийстве в ноябре 2019 года аспирантки Санкт-Петербургского университета Анастасии Ещенко преподавателем вуза Олегом Соколовым.

Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива вызвана ростом преступлений, в том числе особо тяжких, совершаемых педагогическими работниками: увеличивается число уголовных дел, возбуждаемых в отношении преподавателей вузов, жертвами которых становятся учащиеся.

Законопроектом предполагал, что сотрудники организаций общего и высшего профессионального образования обязаны раз в пять лет проходить обязательное психиатрическое освидетельствование. Инициатива также предусматривала отстранение преподавателя от работы при получении сведений от правоохранителей об уголовном преследовании не только за особо тяжкие преступления, но и при административном преследовании.

Отметим, что правительство дало отрицательное заключение на соответствующий законопроект. Согласно документу, указанные обязанности педагогических работников и работодателей, порядок их исполнения уже предусмотрены законодательством Российской Федерации и подзаконными актами.