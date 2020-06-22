Власти Южной Кореи объявили о второй волне эпидемии коронавируса

Сеул, 22 июня. Вторая волна заражений коронавирусом зафиксирована в Сеуле и его окрестностях. Об этом сообщила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген.

Она предполагает, что вторая волна эпидемии могла начаться после нескольких кластерных случаев заражения COVID-19 в начале мая.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными. Полагаем, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться», — заявила Чон Ын Ген.

Власти южнокорейской столицы уже объявили, что могут повторно ввести в городе жесткий режим социальной дистанции. Такое решение будет принято, если средний суточный прирост превысит 30 человек или при заполнении больниц более чем на 70%.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 12,4 тысячи больных пневмонией нового типа, жертвами ранее неизвестного заболевания стали 280 человек.

Напомним, эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В середине марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией, всего за ее время в мире было выявлено 8,7 миллиона случаев заражения.