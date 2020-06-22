Меньшова впервые за долгое время показала повзрослевшего сына

Москва, 22 июня. Популярная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова впервые за долгое время показала поклонникам повзрослевших детей Андрея и Таисию.

Артистка опубликовала в своем профиле в Instagram серию фотографий, сделанных на природе. В теге местоположения указано, что все семейство Меньшовой находится на даче.

«Продолжаем изучать окрестности. Пруды и болота великолепны. Комары немыслимых размеров и силы укусов. Закаты потрясающие», — подписала публикацию звезда.

На радость поклонникам артистка добавила еще несколько снимков со своими домочадцами: супругом, актером Игорем Гординым и детьми. Меньшова сфотографировала свою семью, которая стояла на фоне реки и леса и наслаждалась природой.

Некоторые отметили, что сын артистки в свои 22 года выглядят намного старше. Они не исключили, что виной тому новый образ с густой растительностью на лице.

Сама 50-летняя знаменитость призналась, что обожает русскую природу и никогда не променяет страну на какую-либо другую.

О жизни сына актрисы известно немного. Молодой человек решил пойти по стопам родителей, в прошлом году он окончил школу-студию МХАТ. Родители не исключают, что 22-летний юноша найдет себя в режиссуре.

Ранее Меньшова, которая завоевала любовь зрителей благодаря шоу «Я сама», объяснила, почему пропала с телеэкранов на пике славы. По ее словам, ей предлагали участвовать в проектах, которые были ей неинтересны, и она решила сосредоточиться на актерской карьере.