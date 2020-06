Новая iOS 14 будет доступна даже для iPhone пятилетней давности

Москва, 22 июня. Названы модели смартфонов Apple, которые смогут поддерживать новую операционную систему iOS 14.

Компания Apple анонсировала выход новой версии операционной системы для смартфонов iPhone. По предварительным данным, новая операционная система может получить название iPhoneOS 14.

Leaked iPhone OS promo video pic.twitter.com/nE870mLKTo — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

Стоит отметить, что в начале июня 2020 года вышла последняя версия iOS 13, ее поддерживают более 80% мобильных устройств Apple. Все смартфоны Apple, получившие возможность перейти на iOS 13 будут поддерживать iOS 14. По предварительным данным, новая версия iOS выйдет будущей осенью.

Новую операционную систему будут поддерживать iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone SE первого поколения, а также iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, в этот список входят iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone X, а также iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения.

Ранее стало известно, что Apple готовит к выпуску складную модель смартфона iPhone. Дизайн будущей «раскладушки» iPhone будет отличаться от аналогичных устройств, производимых другими компаниями. Складной смартфон Apple будет состоять из двух панелей. Каждая панель будет иметь свой отдельный экран. В складном iPhone не будет выреза для Face ID, так как его место займет биометрический сенсор. Кроме того, складной смартфон будет иметь закругленную раму из нержавеющей стали.