Во «ВКонтакте» появилась новая функция

Москва, 22 июня. Все пользователи «ВКонтакте» смогут в ближайшее время начать использовать новый сервис «Клипы», в котором запись видео контролируется жестами. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети. Как уточнили в компании, снимать «клипы» теперь сможет каждый.

«Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки», — подчеркнули в социальной сети.

При этом функция съемки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения. В ближайшие дни она станет доступна всем.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел под названием «Центр безопасности», благодаря которому пользователи смогут узнать, как вести себя, если столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией и угрозами.

Как сообщила пресс-служба социальной сети, с начала 2018 года руководство удалило почти восемь миллионов единиц опасного контента, при этом оказались заблокированными 1,8 миллиона профилей и 11,3 тысячи сообществ, где подобные материалы были опубликованы и распространены.

В блоке «Социальная ответственность» теперь можно ознакомиться с тем, как команда «ВКонтакте» и ее пользователи формируют позитивное пространство в социальной сети, сообщили в пресс-службе. При этом отмечается, что при создании «Центра безопасности» разработчики уделили особое внимание вопросу безопасности детей.

Ранее стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» начнет возвращать кешбэк за офлайн-покупки пользователям платежной системы VK Pay.