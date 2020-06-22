Британские ученые объяснили один из главных симптомов коронавируса

Лондон, 22 июня. Ученые из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили потерю обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавируса.

Изначально предполагалось, что вирус SARS-CoV-2 способен уничтожать обонятельные нейроны, из-за чего заболевший перестает ощущать вкус и запах пищи. Такое заключение было основано на том, что рецепторы ACE2, которые используются для передачи коронавирусной инфекции, находятся на клетках, выстилающих верхние дыхательные пути.

Однако исследования показали, что ACE2 располагаются не непосредственно на обонятельных нейронах, а на поддерживающих их сустентакулярных клетках.

Медикам удалось выяснить, что коронавирусная инфекция поражает клетки поддержки и вызывает иммунный ответ организма, который провоцирует отек и воспаление зараженной области. В итоге пациент теряет обоняние, но оно возвращается после выздоровления, пусть и медленно.

Ученые объяснили, что из-за воспаления повреждаются не только клетки поддержки, но и обонятельные нейроны. Они регенерируются организмом из запаса стволовых клеток, находящихся в слизистой носа.

Специалисты для ускоренного восстановления обоняния посоветовали проводить сеансы физиотерапии.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19, передает «ФедералПресс». Больше всего новых случаев зафиксировано в Бразилии. Согласно информации института Джонса Хопкинса, всего с момента пандемии во всем мире было выявлено 8 969 827 случаев COVID-19, 468 567 человек скончались.

Эпидемиолог и эволюционный биолог Сара Коби из Чикагского университета ранее заявила, что ответ на вопрос о том, когда окончится нынешняя пандемия коронавируса, может дать опыт трех предыдущих эпидемий. Это «испанка» 1918–1919 годов, вспышка атипичной пневмонии в 2002–2003 годах и свиной грипп 2009 года.