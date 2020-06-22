LIVE: начало Великой Отечественной войны. Чему учит история

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят пресс-конференцию на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история».

В День памяти и скорби, 22 июня, в прямом эфире вместе с демографами, социологами, экономистами, журналистами, чиновниками и политиками мы обсудим, как начиналась война для Советского Союза, какие ошибки были совершены Сталиным, как удалось переломить ситуацию и разгромить захватчиков. Поговорим о значении Великой Отечественной войны в современной общественно-политической жизни страны и как история Второй мировой влияет на современную политику.