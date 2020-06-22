ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Крыму



Москва, 22 июня. В День памяти и скорби ФСБ рассекретила данные о зверской расправе фашистов над 900 ранеными красноармейцами в Крыму.

В спецсообщении наркому внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе от 27 апреля 1942 года говорится о том, что после эвакуации населения города Судак в связи с сильным артиллерийско-минометным обстрелом было невозможно вывезти 900 человек тяжело-раненных красноармейцев и командиров. Тогда «немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды». После все 900 человек были расстреляны на берегу моря.

Эта чудовищная расправа стала одним свидетельств геноцида мирного населения,которое учинили фашисты во время оккупации Крыма в 1942 году. В рассекреченных документах также сообщается, что нацисты применяли самые жестокие репрессии по отношению к российскому и греческому населению полуострова, потому что представителей именно этих двух народов подозревали в наибольшей лояльности к партизанам. Из-за этих подозрений фашисты убили всех мужчин в греческой деревне Лаки, а женщин и детей угнали в Бахчисарай, где повесили.

Информация о зверствах фашистов также содержится в рассекреченном ФСБ протоколе допроса уроженки Керчи Антонины Олейниковой от 19 января 1970 года. По словам женщины, с августа 1943 по февраль 1944 года около 800 человек гражданских прятались от фашистских оккупантов в Багеровских каменоломнях в Керчи. Немецкая полиция и жандармерия пыталась в буквальном смысле вытравить оттуда людей, применяя газы — они пускали их в каменоломни газы и бросали шашки. Чтобы отравляющие вещества проходили в меньшем количестве, люди перекрывали проходы в своем убежище. Помимо этого, немцы поджигали горючую смесь в бочках и забрасывали эти горящих бочек внутрь каменоломен, где находились советские люди. По словам Олейниковой, все это время им приходилось голодать и быть без воды. К началу 1944 года многие были истощены и не могли передвигаться.

10 февраля 1944 года фашисты смогли проникнуть в каменоломни и арестовать скрывающихся там людей. После этого пленные были перемещены в концлагерь при железнодорожной станции Семь Колодезей.