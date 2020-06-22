Почему русские — «государствообразующий народ». Колонка Валерия Коровина

Понятие «государствообразующий народ» стало темой для широкого обсуждения относительно недавно. И, хотя полуинтуитивно большинство жителей России понимают, что речь идет о русском народе, в плане конкретики остается ряд вопросов, требующих разъяснения.

Почему народ? Почему государствообразующий? И почему, в конце концов, речь идет именно о русском народе?

Этнос, народ, нация

Разобраться в терминологических наслоениях без небольшого научного экскурса малореально. Поэтому обратимся к этносоциологии, изучающей процессы формирования человеческих обществ.

С точки зрения этносоциологии, народ в процессе своего развития может создать религию, как евреи, цивилизацию, как греки, или государство, как, например, русские. Государство народ создает чаще всего.

Очень важно различать понятие «народ» (лаос) и, например, понятия «этнос» или «нация». В постсоветскую эпоху, вслед за советскими марксистами, эти понятия обычно путают, не делая между ними четкого различения.

Если этнос — это происхождение от общего предка и цикличное существование вне истории, то народ (лаос), во-первых, полиэтничен, то есть складывается из двух и более этносов и даже целых этнических групп, как русские. И во-вторых, существует в истории, имея гораздо более сложную структуру социального устройства и иерархию элит. Между тем народ — это все еще органическая общность, в этом он схож с этносом. Нация, в свою очередь — общность искусственная, политическая.

В современном русском языке, помимо понятий «этнос», «народ» и «нация», смешались еще и трактовки самого понятия «народ». Под народом понимают и этнос, и собственно сам народ, и нацию, и даже случайную группу людей, что совершенно не отражает сути данного понятия.

Народ — это именно полиэтническая, органическая общность, вошедшая в историю с единым языком, сложным социальным устройством, иерархией элиты и создавшая государство, цивилизацию или религию.

Русский народ

Русские — это народ, создавший континентальное государство. Народ полиэтничный, сложившийся на основе нескольких групп этносов, вершивший историю и создавший свою, самобытную, не западную и не восточную, но интегральную евразийскую культурную матрицу. И это нисколько не умаляет заслуги других народов, как и не растворяет их в едином гомогенном плавильном котле, в отличие от политической нации.

Русские образовали государство, вошедшее в историю, вместе с другими народами континента, сохранившими самобытность в этом имперском по своей сути государстве. Русское государство по своей культурной, ментальной матрице создано изначально как ковчег спасения для десятков и сотен других народов и этносов.

При этом и сами русские сложились на полиэтничной основе, образовав собой, как выражался Николай Данилевский, культурно-исторический тип. Не поняв этой структуры русского государства, невозможно понять и самих русских, как невозможно и обратное.

Наш путь

Западное рационалистическое сознание не раз в нашей истории пыталось смешать эту цветущую сложность на манер плавильного котла, предлагая создание так называемой «гражданской политической нации» — искусственное дробление и смешение народов и этносов. Или же, напротив, — рациональное обособление одного от другого через «самоопределение наций» и фрагментацию большой России на т. н. «национальные республики».

И то, и другое — не наш, но западный путь, и, как все западное, ничего из этого нам не подходит.

Россия — русское по своей ментальности, континентальное государство, сохраняющее многообразие народов, этносов, языков и культур. При этом сами русские — полиэтничный народ, евразийская культурно-историческая общность, не западная и не восточная, но самобытная и уникальная.

Россия — русское государство, образованное русским народом совместно с другими, большими и малыми народами, вместе сложившими симфонию культур, традиций и самобытностей, а не единый гул. Только так, как единое пространство множества народов и этносов, оно и может существовать.

Любая попытка перекроить государство на западный манер приведет либо к распаду, либо к смешению (этноциду). То и другое уничтожит Россию, русских и все народы, спасающиеся в этом русском государстве, созданном государствообразующим русским народом для спасения не себя (это свойственно народам Запада), но всех.

Русские спасают народы — как внутри своего государства, так и за его пределами, и в этом их миссия. Наша, русская миссия.