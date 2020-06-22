Боевики украинских ЧВК угрожают России «диверсионной войной»

Профильный комитет Верховной рады Украины (ВР) принял к рассмотрению законопроект о создании в стране десятков частных военных компаний (ЧВК). Согласно официальной информации, документ уже одобрил лично украинский президент Владимир Зеленский. На этом фоне на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса уже формируются так называемые «независимые батальоны». В новые структуры записываются как бывшие «ветераны» из числа «добровольческих батальонов», так и молодые националисты. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

В сопроводительной записке к указанному законопроекту отмечено буквально следующее:

«Украина оставляет за собой право предоставлять военные услуги иностранным государствам, а также оказывать им финансовую и логистическую помощь».

Изначально предполагалось, что украинские альтернативные вооруженные формирования будут дислоцированы в Демократической Республике Конго, Либерии и Сомали (африканских государствах, где присутствует ограниченный контингент украинских миротворцев ООН). Но очередная редакция того же документа не исключает возможности действия украинских частных военных компаний в Грузии (на границах с Южной Осетией и Абхазией), Молдавии (на границе с Приднестровьем) и даже Косово (на административной границе с Сербией).

Идею формирования украинских ЧВК сегодня активно лоббирует нынешний заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

«Десятки тысяч наших патриотов вернулись с фронта (речь идет о боевых действиях в Донбассе. — Прим. ФАН), в мирной жизни они оказались никому не нужны, — заявил он. — ЧВК в данном контексте являются своеобразным «громоотводом», который позволит фронтовикам реализовать свои навыки и не стать на путь криминала».

Иную точку зрения представил активист крайне правой организации «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена в РФ) Константин (Кость) Лукив.

«Частные военные компании позволят нам на законодательном уровне бороться с распространением влияния Москвы во всем мире, — сказал он в беседе с корреспондентом ФАН. — Если понадобится — мы начнем диверсионную войну против России и [со временем] добьемся того, чтобы ее границы стали уязвимыми. А затем в дело вмешается [украинская] регулярная армия, и мы вернем и Крым, и Донецк, и Луганск».

Впрочем, на вопрос, когда именно и каким именно образом националисты выиграют «диверсионную войну», Лукив не ответил.

Ответ на этот вопрос дал представитель общественной группы «Воля народа» Андрей Шпола.

«Если ВР примет соответствующий закон, а Зеленский его подпишет, часть средств на содержание ЧВК будет выделяться из государственного бюджета, а часть денег выделит крупный бизнес, — подчеркнул он. — Лично я уверен, что предприниматели не станут ссориться не только с властью, но и с патриотически настроенной общественностью».

Не станут. По некоторым данным, сотни бизнесменов на Украине уже выразили готовность поддержать идею денежного содержания частных военных компаний.

«Я все равно плачу налоги на развитие армии, пусть буду платить еще за боевиков, — сказал Федеральному агентству новостей владелец одного из сельхозпредприятий в Киевской области. — Что эти «боевики» будут делать с Россией и какие «диверсии» они будут осуществлять — меня мало интересует. Главное — чтобы власть не трогала мой бизнес».

Свои средства в формирующиеся ЧВК вложили предприниматели из Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Хмельницкого.

«У меня появилась надежда закрепить свои навыки в борьбе с Россией, — сказал на форуме в Интернете украинский офицер запаса Геннадий. — Я вообще уйду из армии и стану солдатом частного батальона, где буду получать хорошие деньги за [свою] ненависть к Москве».

В подобных суждениях некоторые эксперты видят угрозу для украинской армии как таковой.

«Из ВСУ будут «высасываться» кадры, хорошие финансовые условия будут соблазном, — отметил киевским журналистам директор консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. — Люди с достаточным опытом начнут покидать войска, начнет «вымываться» боевой дух армии».

Как бы там ни было, а количество желающих записаться в «приватные военные структуры» на Украине растет в геометрической прогрессии.