Инсайдер показал дизайн iPhone 12

Вашингтон, 22 июня. Западное сетевое издание MacRumors опубликовало фото iPhone 12 от инсайдера Сонни Диксона.
Опубликованные снимки подтверждают, что новая модель смартфона выйдет в угловатом корпусе и будет напоминать классический iPhone 4. При этом боковые рамки у iPhone 12 будут такими же, как у планшета iPad Pro.
Диксон показал три модели телефонов с экранами 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. По некоторой информации, они получат тройную камеру и сенсор LiDAR.
Как заявил инсайдер, данные о модели передали производителям чехлов для телефонов. Они уже подготовили аксессуары к выходу флагмана Apple.
Напомним, что американская корпорация представит новую линейку смартфонов предстоящей осенью. Однако из-за коронавируса презентацию могут отложить.
В связи с пандемией у Apple значительно снизились финансовые показатели за первые шесть месяцев 2020 года. Выход нового продукта на рынок может поправить состояние компании. Однако у iPhone 12 много китайских конкурентов, которые значительно дешевле.
Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020