ФСБ задержала главу райотдела в Курской области за госизмену

Курск, 22 июня. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали главу районного отдела полиции в Курской области за государственную измену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Борзенков задержан в рамках уголовного дела по статье 275 УК России «Государственная измена». Борзенков осуществлял сбор и передачу секретных данных Службе безопасности Украины.