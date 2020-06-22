«Милонов-шоу»: о голосовании по поправкам к конституции. ФАН-ТВ

Остросоциальный политический проект «Милонов-шоу» на сайте Федерального агентства новостей. Депутат Госдумы обсуждает с гостями горячие актуальные темы.

В этом выпуске программы депутат Госдумы Виталий Милонов беседует с политтехнологом, экспертом в «правом» деле, человеком со способностями манипулятора общественного мнения Антоном Вуйма и с легендой петербургского сопротивления ленинградской протестной политики, известным синдикалистом, председателем политсовета партии «Родина» в Ленинградской области Дмитрием Жвания.

Собеседники обсудили голосование по поправкам к конституции, высказали свои аргументы «за» и «против», затронули вопросы социальной поддержки, капиталистического строя, результаты пандемии.

В первом выпуске Виталий Милонов встретился с российским писателем, переводчиком, блогером и разработчиком компьютерных игр Дмитрием (Гоблин) Пучковым.