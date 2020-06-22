Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки в 2014 году

Москва, 22 июня. Известного певца Джастина Бибера обвинили в изнасиловании фанатки. Девушка по имени Даниэль рассказала в Twitter, что инцидент произошел в отеле штата Техас 9 марта 2014 года. Жертве тогда был 21 год. По словам заявительницы, Бибер напал на нее после того, как они по обоюдному согласию поцеловались.

«Я чувствовала себя так, словно потеряла сознание. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше», — написала она.

При этом сам исполнитель отрицает обвинения в том, что он изнасиловал женщину в 2014 году, и планирует принять законные меры по установлению истины в этом деле.

В сентябре 2016 года на канадского поп-исполнителя напал взбешенный фанат в клубе Мюнхена. Поклонник попытался избить поп-звезду. Один из фанатов, обрадованный тем, что оказался на клубной вечеринке одновременно с Джастином Бибером, всю ночь пытался обратить на себя внимание поп-певца, но безуспешно. Когда фанат и его кумир все же встретились лицом к лицу, поклонник был так взбешен игнорированием его персоны Бибером, что попросту набросился на него и попытался ударить.

Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы за поп-звезду не вступилась девушка. Она спасла Джастина Бибера от разъяренного поклонника и помогла поп-исполнителю добраться до безопасного места.

Напомним, в октябре 2019 года фотографии со свадьбы американского певца Джастина Бибера и модели, дочери Стивена Болдуина Хейли Болдуин, были выложены в Instagram исполнителя. Молодожены устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине.