Блогер Тропицель могла предчувствовать свою гибель

Москва, 22 июня. Блогер Анастасия Тропицель жаловалась своим подписчикам на эмоциональное выгорание и упадок сил накануне трагической смерти. Пользователи социальных сетей активно продвигают версию, что 18-летняя девушка могла предчувствовать свою гибель.

В подтверждение этого поклонники указывают несколько фактов из последних дней жизни Тропицель. Так, по их словам, еще недавно блогер рассказывала о том, что чуть не наступила на ядовитую змею.

«Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак», — отметил в соцсетях подписчики Тропицель.

Кроме того, как сообщает телеканал «Царьград», образ жизни девушки не нравился ее отцу. Мужчина неоднократно просил свою дочь не пользоваться мотоциклом, словно предполагая, как может оборваться ее жизнь. Эта позиция якобы даже становилась поводом для частых ссор между ними

«Давай, сворачивай, остановись», — написал отец Анастасии Тропицель.

Многие подписчики до сих пор не могут поверить в то, что девушка могла погибнуть в столь молодом возрасте. Часть из них винит в трагедии опасные азиатские трагедии.

Напомним, Тропицель погибла на острове Бали, катаясь на мотоцикле. Она столкнулась с байком друга и влетела в разделительный барьер. Инцидент произошел на проспекте Сансет-Роуд, девушка скончалась на месте происшествия.