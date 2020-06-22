Погибшая на Бали блогер за день до смерти рассказала о личных переживаниях

Москва, 22 июня. Блогер из России Настя Тропицель за день до гибели рассказала в Telegram-канале о личных переживаниях и ссоре с отцом.

Девушка опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где мужчина пишет, что она «ничего не доводит до конца» и призывает ее «взяться за голову». Он также указал, что Тропицель подводит мать, которая договаривается со всеми, а та не выполняет свои обязательства.

«Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — написал отце девушки.

Тропицель заявила, что сейчас переживает не самые лучшие моменты в жизни и нуждается в поддержке.

«Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужна поддержка и силы. И я получаю это», — написала 18-летняя девушка.

Накануне стало известно о гибели популярного блогера Насти Тропицель, на аккаунт в Instagram которого подписано более миллиона человек. Девушка разбилась на мотоцикле, когда была на Бали. Молодой человек погибшей отметил, что его возлюбленная всегда ездила очень аккуратно, и даже в день аварии она придерживалась установленного нормами скоростного режима.

О смерти девушки написала ее мать в социальной сети. Женщина не рассказала, что стало причиной смерти.