Погибшая на Бали блогер за день до смерти рассказала о личных переживаниях

Москва, 22 июня. Блогер из России Настя Тропицель за день до гибели рассказала в Telegram-канале о личных переживаниях и ссоре с отцом.
Девушка опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где мужчина пишет, что она «ничего не доводит до конца» и призывает ее «взяться за голову». Он также указал, что Тропицель подводит мать, которая договаривается со всеми, а та не выполняет свои обязательства.
«Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — написал отце девушки.
Тропицель заявила, что сейчас переживает не самые лучшие моменты в жизни и нуждается в поддержке.
«Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужна поддержка и силы. И я получаю это», — написала 18-летняя девушка.
ТВОЙ ПЛАН «Как начать жить, путешествуя по миру????»???????? ⠀ (Поставить ♥️, чтобы у тебя получилось) ⠀ ⠀ Путешествия определено заставляют пересмотреть свои взгляды на жизнь. Но помимо новых взглядов появляются новые возможности: ⠀ ✔️возможность усовершенствовать или выучить новый язык ⠀ ✔️возможность улучшить условия своей жизни. ⠀ ✔️возможность изучить новые обычаи и традиции ⠀ ✔️возможность познакомиться с разными людьми и понять из культуру ⠀ ⠀ ⠀ ✈️ Как же ПЕРЕЕХАТЬ ЗАГРАНИЦУ, чтобы не вернуться домой через неделю из-за закончившихся денег? ⠀ Честно говоря, сама не думала, что смогу это осилить – это была одна из моих целей на 2020 — «Попробовать хотя бы месяц прожить заграницей» ⠀ И вот уже 4 месяца я живу на Бали!!???????????? ⠀ ⠀ Решила поделиться с Вами планом по переезду, который близок мне: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 1. Начать зарабатывать удалённо. – Изучить рынок: понять, что востребовано – Выбрать, чем тебе нравится заниматься – Обучиться конкретному навык, наработать опыт и начать брать первые небольшие заказы ⏰ Потребуется 2-3 месяца ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 2. Выйти на стабильный заработок + собрать денежную подушку на первые 2 месяца путешествий. – Улучшить свои навыки на опыте – Сделать хорошие кейсы, упаковать их в своё резюме, повысить чек на свои услуги – Рассчитать, сколько вам понадобиться для жизни в новой стране и сформировать план по заработку (количество заказов Х по какой цене) – Выполнить план ⏰ Потребуется + 2-4 месяца ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 3. Сформировать себе план по заработку на период путешествия – Перед вылетом стоит все-равно просчитать все зоны риска, утвердить заказы на ближайшее время, либо план по их поиску. ⠀ ⠀ ⠀ ???? НАПРАВЛЕНИЯ: Вот парочка вариантов, которые просто идеально подходят для жизни фрилансера: ⠀ – Бали – Таиланд (Пхукет, Самуи, Панган) – Шри-Ланка – Грузия – Португалия – Испания ⠀ — это несколько вариантов, куда чаще всего отправляются фрилансеры. На самом деле, работая удалённо, можно жить абсолютно везде и не обязательно привязывать себя к какой-то одной стране! ⠀ ⠀ Расскажите, куда ты отправишься в первую очередь? ✈️???????? ⠀ #SSТропи_Заработок
Накануне стало известно о гибели популярного блогера Насти Тропицель, на аккаунт в Instagram которого подписано более миллиона человек. Девушка разбилась на мотоцикле, когда была на Бали. Молодой человек погибшей отметил, что его возлюбленная всегда ездила очень аккуратно, и даже в день аварии она придерживалась установленного нормами скоростного режима.
О смерти девушки написала ее мать в социальной сети. Женщина не рассказала, что стало причиной смерти.