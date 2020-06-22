США настаивают на перемирии в Ливии, закрыв глаза на собственные преступления

Вашингтон, 22 июня. США призвали отказаться от любых боевых действий в Ливии, заявив о важности скорейшего начала переговорного процесса по стабилизации кризиса. Заявление на эту тему опубликовала пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

«Соединенные Штаты решительно выступают против военной эскалации в Ливии. Мы настоятельно призываем стороны [кризиса] взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговорный процесс», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter вечером воскресенья, 21 июня.

Вашингтон также подчеркнул, что нужно действовать в рамках договоренностей, которые были приняты на международной конференции в Берлине под эгидой ООН и договоренностей, прописанных в «Каирской декларации». Необходимо следовать соглашениям, достигнутым при переговорах в формате военной комиссии «5+5».

Причина кризиса в Ливии

Примечательно, что причиной начала затяжного и кровопролитного кризиса в Ливии стало внешнее вмешательство — коалиция НАТО под руководством США в 2011 году военным путем вторглась в страну, что привело к ликвидации законного лидера государства Муаммара Каддафи. Страну наводнили вооруженные группировки и террористы, различные бандформирования фактически поделили государство на свои зоны влияния. В 2014 году ЛНА объявила о начале контртеррористической операции «Аль-Карама», которую возглавил фельдмаршал Халифа Хафтар.

Москва, находящаяся в контакте с ЛНА и ПНС, смогла убедить их сесть за стол переговоров. Европа подхватила успехи РФ и организовала саммит в Берлине, на котором также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер подписал соглашение о невмешательстве в дела Ливии и содействии в установлении мира, однако Анкара продолжила поставлять террористам ПНС оружие и бронетехнику, а также нарастила темпы вербовки сирийских джихадистов для участия в боях на стороне радикалов Файеза Сарраджа.

6 июня 2020 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял делегацию из Ливии, чтобы определить дальнейшие шаги по разрешению кризиса. По итогам встречи была подписана «Каирская декларация». Соглашение включает в себя введение перемирия, разоружение бандформирований и вывод наемников с территории страны — первоочередные задачи, необходимые для мира и стабильности в североафриканском государстве. В пользу документа, помимо России, высказался ряд арабских и европейских стран. Турция выступила против перемирия в Ливии и отклонила «Каирскую декларацию».