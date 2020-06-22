Начальник Генштаба Греции пообещал Турции сжечь всех, кто приближается к границам страны

Афины, 22 июня. Глава Генштаба Греции Константинос Флорос пригрозил Турции военным ответом за нарушение границ исключительной экономической зоны страны. Он предостерег Анкару от любых действий, способных нанести ущерб интересам Афин, в том числе в районе Восточного Средиземноморья.

«Мы сожжем всех, чья нога ступит на греческую землю», — заявил военачальник в ходе интервью, посвященного ситуации в Ливии и агрессии турецкого правительства.

Флорос не исключает возможности военного конфликта с Анкарой, в случае, если последняя «пересечет красную черту в отношениях с Афинами». Он предупредил, что при нарушении границ и интересов Греции избежать обострения будет невозможно. И добавил, что остановить подобное столкновение быстро не получится.

Отношения между странами осложнились после вторжения Турции в Ливию. В то же время президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал с премьер-министром давно утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем договор о демаркации морских границ. Юридическая сила данного документа, согласно международному законодательству и Схиратским соглашениям, вызывает множество вопросов. Соглашение ущемляет права многих государств: Греции, Кипра и Египта.

Фактически незаконный раздел богатого природными ресурсами Средиземноморья обслуживает лишь коммерческие интересы Анкары и потребность Триполи удерживать власть. Можно сказать, что ПНС уступило туркам часть месторождений в обмен на военную поддержку.

Напомним, Эрдоган до сих пор перебрасывает на территорию североафриканского государства не только сирийских наемников, турецких военнослужащих, в том числе сотрудников ЧВК SADAT, но и современную военную технику. Однако, все это является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Кроме того, Греция возмущена тем, что турецкое правительство посылает корабли для изучения месторождений нефти и газа в районах, которые страна считает частью своей исключительной экономической зоны.