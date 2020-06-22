Зеленский признался, что еще не составил мнение о Путине

Киев, 22 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине.

В Париже в декабре прошлого года состоялся саммит в «нормандском формате». Стороны — Россия, Украина, Франция и Германия — приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине для продолжения работы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Встреча так и не состоялась, поскольку мир охватила пандемия коронавируса. Зеленский подчеркнул, что переговоры фактически были заморожены, однако подвижки есть. В качестве примера он привел состоявшиеся обмены пленными.

Глава Украины признался, что привержен диалогу о мире с Путиным, и назвал переговоры «очень запутанной и сложной» работой.

«У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину», — добавил он.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.