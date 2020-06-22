СБУ рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Киев, 22 июня. Украинские власти рассекретили документы, в которых содержится информация об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Публикация архивных документов приурочена к выходу книги «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В этой книге собраны документы о строительстве станции, а также об аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «саркофага», — рассказал в ходе презентации глава архива СБУ Андрей Когут.

По его словам, в сборник вошли более 220 документов, большая часть из которых публикуются впервые. Он также добавил, что опубликованные документы подтверждают, что аварийные ситуации на Чернобыльской АЭС происходили и до трагедии 1986 года.

Когут утверждает, что с 1971 по 1981 год на Чернобыльской АЭС произошло 29 аварийных остановок реакторов, а также несколько несущественных аварий. При этом восемь из них якобы произошли по вине персонала.

Кроме того, в книге содержаться документы о ликвидации последствий аварии 1986 года.