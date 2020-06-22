Захарова оценила возможность обмена шпиона Уилана на Бута и Ярошенко

Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила возможность обмена американского шпиона Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

По словам Захаровой, вопрос обмена находится исключительно в юридической плоскости. В данной ситуации могут быть задействованы обычные юридические механизмы.

«Это вопрос соответствующих юридических механизмов, которые обычно задействуются и могут быть задействованы в подобных ситуациях», — заявила Захарова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Дипломат не стала отвечать на вопрос, будет ли МИД РФ принимать участие в обмене.

Напомним, 15 июня суд в Москве приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года при осуществлении разведывательной операции.

Ранее россияне Бут и Ярошенко заявили, что готовы просить о помиловании в рамках возможного обмена на осужденного в России за шпионаж Уилана. Кроме того, представитель Уилана сообщил, что Служба внешней разведки (СВР) допускает возможность обмена осужденного американца. Защита Уилана будет просить о помиловании американца или об обмене после обжалования приговора.