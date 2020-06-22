Кабмин выделил более 23 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Москва, 22 июня. Правительство РФ выделило свыше 23 миллиардов рублей на субсидии для сохранения рабочих мест в малых и средних предприятиях из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

По его словам, на субсидии субъектам МСП федеральный центр уже направил 81 миллиардов рублей.

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 млрд рублей, сегодня выделим еще свыше 23 млрд рублей», — заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Распоряжение о выделении дополнительных средств для поддержки малого и среднего бизнеса уже подписано.

«Выделение дополнительных средств вызвано тем, что мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей, а число потенциальных получателей субсидии растет, и сейчас оно составляет один миллион 730 тысяч», — уточнил премьер-министр.

На данный момент число сотрудников предприятий, претендующих на выплаты, выросло до пяти миллионов человек. Мишустин подчеркнул, что поддержка позволит сохранить занятость работников и стабильную работу организаций.