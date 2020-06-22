Донбасс сегодня: армия ДНР наказала ВСУ за обстрелы, офицер ВСУ подставил целую бригаду

Донбасс, 22 июня. Армия Киева усиливает интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР. Пропагандиста ВСУ отстранили от работы в зоне ООС за провокацию. Украинские солдаты угрожают командирам. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской Народной Республике за минувшие сутки из миномета и противотанкового ракетного комплекса обстреляны Фрунзе и Золотое-5. В Донецкой Народной Республике киевские силовики обстреляли пять населенных пунктов, в том числе западные районы Донецка. Огонь велся из 122-мм гаубиц, минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В Горловке обстрелами повреждены три дома. Ответным огнем защитников Донбасса уничтожена боевая машина пехоты и ранены два солдата ВСУ. В результате обстрела Петровского района Донецка ранена местная жительница. В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН сообщили о том, что по факту обстрела против командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Луценко А.Д. возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Украинская армия потеряла беспилотник на минном поле

В отчете ОБСЕ говорится, что в начале июня ВСУ установили в запрещенных местах боевую технику, принадлежащую 53-й бригаде. Командир Поляков поставил своим подчиненным задачу усилить маскировку на объектах и отправить фотоотчет о проделанной работе.

После проведения маскировки техники группа солдат запустила БПЛА, чтобы снять результаты своей работы с воздуха. Однако при полете сигнал был потерян, и аппарат рухнул на минное поле. На место падения была направлена группа саперов, во время работы которых произошел взрыв мины. Сержант бригады лишился ноги. Выяснилось, что полетные действия осуществлялись без согласования с обслуживающим персоналом станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, которая и заглушила сигнал беспилотника.

Офицер ВСУ устроил провокацию

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о выведении из зоны ООС по приказу командующего силовой операцией Кравченко начальника группы пропаганды 73-го Центра информационно-психологических операций майора Кавинца. Причина — некомпетентность. В 24-й механизированной бригаде противника сейчас работает комиссия штаба ООС, которая расследует несанкционированный обстрел украинскими солдатами Нижнего Лозового.

Военнослужащие утверждают, что обстрел проводился, учитывая неформальный приказ комбата Коренюка, который разместил на неофициальной странице батальона во «Вконтакте» информацию о прибытии в район Нижнего Лозового четырех минометных расчетов «луганских террористов».

Коренюк обвинения в свой адрес опроверг. Комбат рассказал, что немногим ранее Кавинец уговаривал военнослужащих вступить в созданную им группу в социальных сетях с целью обмена оперативной информацией. Сам Коренюк регистрироваться и вступать в сообщество не стал, а информацию от его имени публиковал майор Кавинец в надежде на то, что после такого вброса солдаты ВСУ побоятся вести огонь в направлении противника, опасаясь ответных действий.Как оказалось, это уже не первый подобный случай с участием офицера-пропагандиста, именно поэтому Кравченко и принял решение вывести провокатора из зоны конфликта.

Солдатам ВСУ надоели незаконные поборы командиров

В 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ руководство выявило отсутствие на складах трех приборов ночного видения и нескольких комплектов маскировочных сетей. Комбриг Зенченко, опасаясь проверки в своей части, решил возместить утраченное военное имущество за счет сбора денег с личного состава. Он надеялся собрать порядка 200 тысяч гривен. Однако солдаты отказались сдавать деньги и пригрозили разместить в социальных сетях коллективную жалобу.