Рожин рассказал, чем ответит Россия на ракетный удар Украины по Крыму и Новороссийску

Атака Украины ракетами «Нептун» спровоцирует Россию на комплексный и очень мощный ответ, считает военный аналитик Борис Рожин.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что новая ракета «Нептун» способна поразить российские наземные объекты в Крыму, а с берегов Азовского моря — ударить по кораблям ВМФ РФ в Новороссийске.

При этом он не уверен, что новый ракетный комплекс можно будет запустить в серийное производство из-за слабой украинской экономики и практически полного прекращения производства твердого топлива, необходимого «Нептунам».

«В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях», — сказал он.

Комментируя заявление Жирохова, российский военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что все так называемые новинки украинского военпрома представляют собой, как правило, переделку советских вооружений и выпускаются либо мелкосерийными партиями, либо единичными экземплярами.

«Это вооружение показывают на выставках в расчете на то, что найдутся внешние покупатели, которые занесут деньги Украине и она сможет пустить их на оснащение таким вооружением ВСУ. Большая часть перспективных новинок, которая была анонсирована за последние годы, либо вовсе не внедрена, либо же внедрена в очень ограниченном количестве и используется в основном для пиара в СМИ», — пояснил эксперт.

В то же время Рожин подчеркнул, что у Украины действительно есть средства, способные поражать военные цели России в Крыму, а также в приграничных районах, но и этих средств будет мало для нанесения хоть какого-то урона армии России.

«Да, Украина может попытаться нанести некий ущерб, но понятно, что большая часть, а то и все ракеты будут перехвачены, а в случае ответного удара — уничтожены не только районы, откуда они запускались, но и носители «Нептунов». В итоге урон, который понесет Украина в случае таких действий, будет несопоставим, а у Киева нет возможностей купировать ответные действия российских ударных средств. У России же появляется повод для нанесения комплексного удара по украинским вооруженным силам, находящимся в полной досягаемости российской армии. Так что подобные заявления призваны поддержать алармистскую риторику в СМИ и показать, что Украина тоже занимается разработкой нового вооружения и ведет воинственную риторику времен Порошенко», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее поставил под сомнение наличие у Украины рабочего экземпляра ракеты «Нептун», способной долететь до Новороссийска. По его словам, заявление Жихорова — это «демагогия», не имеющая ничего общего с практикой. Несмотря на большой научный потенциал, Украине ещё нужно многое сделать, чтобы ракета летала и попадала в цель.