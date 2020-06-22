Захарова рассказала о помощи Сирии в борьбе с COVID-19

Москва, 22 июня. Россия оказывает колоссальную помощь Сирии по многим направлениям в течение десятилетия, в том числе Москва предоставила Дамаску помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Захарова напомнила, что Россия предоставляла Сирии помощь и в борьбе с терроризмом, и экономическую, и гуманитарную, за что неоднократно подвергались остракизму со стороны западных партнеров. В период пандемии Москва также предоставила Дамаску необходимую поддержку.

«В апреле Минздраву Сирии была передана партия из двухсот аппаратов ИВЛ, десяти тысяч тестов на COVID-19 и пары тысяч медицинских защитных костюмов. Это лишь один конкретный пример», — сообщила дипломат.

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что пандемия показала разобщенность среди стран Европейского союза, и назвала печальным фактом уход США от обязательств на международной арене.

Кроме того, в рамках интервью официальный представитель МИД РФ рассказала о работе по освобождению находящихся в ливийской тюрьме граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По словам Захаровой, переговоры ведутся по многим каналам, включая закрытые.