Новый образ помог Пугачевой выглядеть вдвое моложе

Москва, 22 июня. Российская певица Алла Пугачева появилась перед поклонниками в новом образе. Видео она опубликовала в Instagram.

Как пишут средства массовой информации, Примадонна пригласила в свой замок стилистов, чтобы ей сделали новую стрижку. На кадрах можно увидеть результат работы парикмахеров. Пугачева похвасталась укороченной «рваной» челкой. По мнению подписчиков, благодаря такой озорной прическе и необычной укладке она стала выглядеть гораздо моложе.

В комментариях поклонники пошутили, что теперь у них с дизайнером Валентином Юдашкиным, с которым Примадонна запечатлена на фото во время долгожданной послекарантинной встречи, одинаковые челки. Также подписчики обратили внимание на смелое декольте Пугачевой.

Ранее Пугачева опубликовала в социальной сети фотографию в черном закрытом купальнике и босоножках.

Как уточнила Примадонна, фотография сделана в 2017 году, когда исполнительница вместе со своим мужем, юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, ездила на отдых в Юрмалу. Фанаты принялись бурно обсуждать фигуру исполнительницы.

Многие оценили изменения в ее внешнем облике, потому что именно в этот период Пугачева сменила своего стилиста, после чего сильно изменилась.

Ранее российский композитор Игорь Крутой написал композицию «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой 25 лет назад. По случаю четвертьвекового юбилея автор песни поделился подробностями ее создания в Instagram.