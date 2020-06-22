Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разорении его бизнеса

Москва, 22 июня. Популярный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на появившиеся в Сети слухи, что одна из открытых им, певицей Валерией и музыкантом Эмином Агаларовым компаний «Гуд Фуд Стайл» находится на грани разорения.

Пригожин указал, что эта компания никак не связана с ним, а вместе с Агаларовым он является учредителем другой компании.

«Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют», — сказал 51-летний продюсер в интервью «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что ничего не знает о положении дел в компании «Гуд Фуд Стайл».

Сообщалось, что Пригожин и Валерия основали в 2018 году компанию, которая специализируется на здоровом питании. На днях появились сведения, что их фирма находится на грани разорения. Отмечается, что уже в первый год работы «Гуд Фуд Стайл» показала отрицательные финансовые показатели.

Ранее музыкальный продюсер предложил материальную помощь артистам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер. По мнению менеджера, российские артисты действительно «оказались в бедственном положении». Пригожин отметил, что творческие люди не могут находиться взаперти, им нужно выступать и профессионально развиваться.