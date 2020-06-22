Статья Путина о Второй мировой войне лишила Запад чувства неуязвимости

Зарубежная реакция на статью президента России Владимира Путина, опубликованную 18 июня и посвященную 75-летию Победы и урокам Второй мировой войны, явно делится на три неравные части.

Первая из них касается тех государств-победителей нацистской Германии и милитаристской Японии, ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН с правом вето, к которым, собственно, и обращен путинский призыв о необходимости «перезагрузки» Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Такая «перезагрузка» подана в статье как главный и даже единственно реальный, помимо новой мировой войны, путь преодоления тех угроз и вызовов, которые стоят перед человечеством в начале 20-х годов XXI века.

Вторая часть принадлежит тем силам, которые почти 90 лет назад привели к власти Гитлера и сегодня продолжают его идейно-политическую программу — деление человечества на «сверхчеловеков» и «недочеловеков» и максимальную власть первых над вторыми при помощи различных технологий. Эти силы весьма влиятельны в США и других государствах «коллективного Запада», они управляют гигантскими информационно-финансовыми активами, фактически диктуют внешнюю и внутреннюю политику десяткам зависимых от них государств, а также доминируют в ряде международных и межгосударственных структур.

Наконец, третья и, возможно, самая важная часть — это реакция «молчаливого большинства» современного человечества, которая составляет примерно 9/10 его общей массы и представляет собой некую подводную и «опорную» часть айсберга человеческой цивилизации.

В предыдущей статье специально обращалось внимание на необычный порядок, в котором российским президентом были перечислены страны-победительницы: Китай, Франция, США и Великобритания, — в английском написании он почти алфавитный, но… почти. Великобритания при любом варианте именования должна стоять перед США, а не после них. Следовательно, это некое векторное ранжирование, скорее всего — по близости перечисленных стран к России, по их степени взаимопонимания и взаимодействия с ней.

Что немаловажно: слова Путина о том, что идея проведения «Саммита Пяти» уже получила поддержку и в Пекине, и в Париже, и в Вашингтоне, и в Лондоне, никем не была ни опровергнута, ни поставлена под сомнение, а значит — вполне соответствует истине.

«Понимать Путина»

О российско-китайском стратегическом союзе за последние годы сказано и написано уже столько, что никаких вопросов «ближнее к РФ» место КНР не вызывает. Какой была реакция китайской стороны на путинскую статью? Официально она до сих пор никак проявлена не была, и в данном случае молчание Пекина при его еще раз подтвержденном отказе участвовать в российско-американских переговорах по стратегическим наступательным вооружениям, — не просто золото и знак согласия, но, прежде всего, заявка на право некоего «особого слова» или даже «последнего слова».

Мало кто обращает внимание на то, что Вторая мировая война как силовой итог пересмотра результатов Первой мировой, установленных в рамках Версальской системы, началась в Китае (японское вторжение в Маньчжурию 1931 года) и закончилась с участием Китая (Корейская война 1950–1953 годов.). Мало кто обращает внимание и на то, что в результате 22-летних боевых действий — пусть их «средняя» интенсивность и не идет в сравнение с войной в Европе — погибло более 50 млн китайцев.

И практически никто не указывает на то, что между Россией после Первой мировой войны и Китаем после Второй мировой есть очень много общего: это и многолетняя гражданская война с вмешательством иностранных государств, и установление власти коммунистической партии, и потеря части территорий (Тайвань), и долгое непризнание победившей стороны «мировым сообществом».

Например, Советский Союз стал полноправным членом Лиги Наций только в 1934 году, через 12 лет после завершения гражданской войны, а КНР получила место в ООН только в 1971 году, через 22 года после своего образования.

Спектр же полуофициальных и неофициальных, частных мнений, представленных в китайском информационном пространстве, в целом абсолютно комплиментарен и к Путину, и к содержанию его статьи.

Примерно такая же картина характерна и для Франции: органы власти хранят молчание, а масс-медиа высказываются в целом одобрительно, хотя и не столь выражено, как в Китае. Так, Le Figaro назвала путинскую статью «мощной и исполненной патриотизма».

В США ситуация еще менее определенная. Там сейчас в самом разгаре социально-экономический кризис, «BLM-революция» и на этом фоне — очередная президентская гонка, в которой соперничество действующего президента Дональда Трампа с кандидатом от Демократической партии и «глубинного государства» (сейчас это экс-вице-президент США Джозеф Байден) все больше обретает черты полномасштабной гражданской войны.

Тем не менее, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что статья Владимира Путина и его предложение о проведении «Саммита Пяти» вызывают «значительный интерес и дискуссии» во властных структурах Соединенных Штатов.

По сути, единственной из стран «пятерки», выразившей официальную реакцию, стала Великобритании. В заявлении Форин-офис говорится о том, что «наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима».

Это весьма показательный момент. Что-то давненько из Лондона не было слышно о «нашей общей истории» и «огромных жертвах народов СССР» в совместной борьбе против нацизма. Заодно это заявление можно расценивать и как скрытую просьбу (не требование, а просьбу) о максимальном сохранении той версии истории Второй мировой войны, которая в настоящее время остается «общепринятой» на официальном международном уровне.

Можно сказать, что официальная и реальная реакция структур государственной власти Китая, Франции, США и Великобритании на выступление президента России является сдержанно-позитивной, то есть на уровне международной политики тренд «понимать Путина» обозначился явно и бесспорно.

«Моральное превосходство России»

Что касается «глобалистских» и «проглобалистских» структур, то их реакция, разумеется, в целом достаточно негативна. Но — показательный факт! — в публичной сфере она тем негативнее, чем мельче и незначительнее эти структуры.

Скажем, на важнейшем информационном ресурсе глобального Запада CNN появилась статья Нэйтана Ходжа с нетипичными формулировками.

«Россия проводит масштабную кампанию, чтобы восстановить свое моральное превосходство — и чтобы оправдать свои последние действия в сфере внешней политики», — написал Ходж.

Ау! Где тут привычные штампы о «российской агрессии»? Куда они делись? Вместо них — фактическая констатация морального превосходства России, которое Путин, считай, заставил Запад признать.

Это господа из польского МИДа еще позволяют себе вызывать посла России и вручать ему ноты протеста, это президент Украины Владимир Зеленский может назвать Советский Союз «одним из тоталитарных режимов, развязавших Вторую мировую войну и запустивших маховик Холокоста». Это «балтийские тигры» могут «рычать» о том, что статья Путина «вновь легализует пакт Молотова—Риббентропа». Но более серьезные и крупные «глобалисты» теперь стараются выражаться с предельной аккуратностью.

Такое поведение вовсе не значит, что цели глобального Запада и средства достижения этих целей изменились. Оно значит лишь то, что прежней уверенности в своей всесильности, неуязвимости и принципиальной безнаказанности у него больше нет. А следовательно, пришло время задуматься не о том, как и куда «отбросить» и «разделить на части» Россию, а о том, как самим не остаться отброшенными от власти и собственности.

Надо сказать, что новое «направление ветра» в международной политике сразу ощутили все «униженные и оскорбленные» в рамках действующей системы однополярного мира Pax Americana. Национальное информационное пространство стран так называемого «третьего мира» генерирует практически полное одобрение и статьи российского президента, и выдвинутой им инициативы о проведении «Саммита Пяти».

С этой долгожданной встречей на высшем уровне теперь вполне открыто связываются надежды на создание более справедливого, безопасного и соответствующего интересам всего человечества миропорядка.