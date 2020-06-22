Герой проекта ФАН ветеран Кужильный вместе с президентом возложил цветы к Вечному огню

В День памяти и скорби 22 июня по традиции президент страны Владимир Путин вместе с ветеранами возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В этом году вместе с ним у стен Кремля стоял герой специального проекта Федерального агентства новостей «Дед Победы» Алексей Кужильный, которого нам удалось привезти на парад Победы в Москву.

ФАН смог добиться приглашения на парад Победы участника исторического парада Алексея Кужильного. Идею исполнить мечту ветерана еще в феврале на пленарном заседании Совфеда по нашей просьбе озвучила сенатор Ольга Ковитиди. Ее поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану.

В планы вмешалась пандемия коронавируса, охватившая все страны, включая Россию. Парад и торжества в честь Дня Победы были перенесены с 9 мая на неопределенный срок, и наш герой решил, что его мечте не суждено сбыться. Алексей Кужильный написал письмо в нашу редакцию и сердечно поблагодарил всех, кто старался сделать ему этот подарок.

«Хочу поблагодарить председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за беспокойство о моем присутствии на параде Победы в Москве, который к несчастью не состоялся, — написал ветеран. — Сердечная благодарность и низкий поклон Николаю и Сарме Черновым за непосредственное участие в исполнении в очередной раз не сбывшейся моей мечты — снова стать участником парада Победы на Красной площади, в столице моей Родины Москве, как 75 лет назад».

В конце 95-летний Алексей Николаевич добавил, что надеется «попасть на следующий юбилейный парад в честь 80-летия Великой Победы».

Мы рады, что нашему герою не придется ждать еще пять лет: парад Победы состоится 24 июня, Алексей Кужильный уже приехал в Москву и будет встречать проходящие мимо войска на главной трибуне вместе с другими почетными гостями. Сегодня, в День памяти и скорби 22 июня ветераны, приглашенные на торжества в Москву, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и вместе с президентом России и членами российского правительства почтили память своих боевых товарищей минутой молчания. Владимир Путин, приветствуя ветеранов, первому пожал руку Алексею Кужильному.

На следующий день после парада Победы Алексея Кужильного приглашает к себе командование Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Ста фронтовикам–дзержинцам в составе свободного батальона, которым командовал старший лейтенант Дмитрий Вовк, 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея. Среди них был герой специального проекта ФАН Алексей Кужильный.