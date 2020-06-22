Глава Минздрава Алтайского края спокойно отнесся к петиции о своей отставке

Барнаул, 22 июня. Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил о «накрутке голосов» в поддержку петиции о своей отставке. Так он отреагировал на обращение жителей региона на сайте change.org.

Петиция появилась после жалоб сотрудников Диагностического центра Алтайского края. Они рассказали о недополучении заработных плат в период пандемии коронавируса. Петиция набрала уже около четырех тысяч подписей.

Попов подчеркнул, что Минздрав должен прислушиваться к любым обращениям и наводить порядок. Однако в данном случае речь идет об анонимном ресурсе, «сервера которого находятся в США», заметил министр.

«Там имеется опыт по накручиванию голосов, известно, что на change.org есть накрутка. Я к этому отношусь спокойно», — сказал Попов на пресс-конференции.

Он заверил, что по факту жалобы сотрудников центра проводится проверка, результаты которой планируют объявить на этой неделе.

Ранее в управлении Федеральной службы безопасности рассказали об обысках в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела против должностных лиц. В Минприроды региона заявили, что информации о задержании руководства или сотрудников управления лесами у них нет.