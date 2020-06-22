Кадыров уверен в необходимости нового срока Путина

Москва, 22 июня. Президент России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующих выборах, чтобы сохранить суверенитет страны. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он считает неуместными разговоры о преемнике действующего национального лидера.

«Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок», — написал Кадыров.

По его словам, накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ Запад активизировал антироссийские действия.

«Из существующих 206 поправок наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина. В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — считает глава Чечни.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам состоится 1 июля. Изменения основного затронут множества сфер, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по охране исторического наследия.